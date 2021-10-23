Кишинев должен оплатить долг

В Молдавии назрел газовый кризис. Всему виной поведение властей этой страны. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, не сдерживая эмоции, высказался о сложившейся ситуации.

По его словам, Кишинев задолжал Москве $433 млн, а с учетом просрочки платеже и того больше – $709 млн. Куприянов не понимает, почему власти Молдавии отказываются признавать свой долг. Кишиневу не нравится стоимость газа, хотя ценообразование "прозрачно и понятно". В итоге "Газпром" пригрозил Кишиневу лишением газа.

Представитель компании отметил, что Россия продолжит поставлять Молдавии голубое топливо, если будет погашен долг. "Газпром" готов пойти на встречу и продолжить поставки газа в ноябре, о чем просит Кишинев, с которым уже заключили договор на октябрь, но только если будет оплачен газ за сентябрь и октябрь 2021 года.

Если же Кишинев не произведет оплату за поставки топлива, а также не будет подписан новый контракт с 1 декабря, то Москва прекратит поставки газа.

Куприянов подчеркнул, что в этом вопросе нет никакой политики, ведь "Газпром" – коммерческая организация, которая не может работать себе в убыток.

"Есть границы терпения", – цитирует Куприянова РИА "Новости".

Также представитель компании удивился новостям о возможной ликвидации компании "Молдова-газ", на которой и висит долг.

Ранее СМИ сообщали, что переговоры России и Молдавии о поставках газа закончились ничем.