"Есть границы терпения": Молдавия вывела представителя "Газпрома" из себя

"Есть границы терпения": Молдавия вывела представителя "Газпрома" из себя
Фото: Ilya Galakhov/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Кишинев должен оплатить долг

В Молдавии назрел газовый кризис. Всему виной поведение властей этой страны. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, не сдерживая эмоции, высказался о сложившейся ситуации.

По его словам, Кишинев задолжал Москве $433 млн, а с учетом просрочки платеже и того больше – $709 млн. Куприянов не понимает, почему власти Молдавии отказываются признавать свой долг. Кишиневу не нравится стоимость газа, хотя ценообразование "прозрачно и понятно". В итоге "Газпром" пригрозил Кишиневу лишением газа. 

Представитель компании отметил, что Россия продолжит поставлять Молдавии голубое топливо, если будет погашен долг. "Газпром" готов пойти на встречу и продолжить поставки газа в ноябре, о чем просит Кишинев, с которым уже заключили договор на октябрь, но только если будет оплачен газ за сентябрь и октябрь 2021 года. 

Если же Кишинев не произведет оплату за поставки топлива, а также не будет подписан новый контракт с 1 декабря, то Москва прекратит поставки газа. 

Куприянов подчеркнул, что в этом вопросе нет никакой политики, ведь "Газпром" – коммерческая организация, которая не может работать себе в убыток. 

"Есть границы терпения", – цитирует Куприянова РИА "Новости".

Также представитель компании удивился новостям о возможной ликвидации компании "Молдова-газ", на которой и висит долг. 

Ранее СМИ сообщали, что переговоры России и Молдавии о поставках газа закончились ничем. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
Мишаня из Маями
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кажется, у Краины скоро появится новый "европейский" друг по несчастью :) клуб обиженных пополняется
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