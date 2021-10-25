Энергокризис в Европе отразится на России уже в 2022 году

Энергокризис в Европе отразится на России уже в 2022 году
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Проблемы могут возникнуть, если правительство не вмешается вовремя

Сложившаяся кризисная ситуация на энергорынке в Европе выгодна России, однако в попытках получить как можно больше выгоды российские производители могут забыть о том, что продукция нужна и в собственной стране, считают аналитики "Экономики Сегодня". 

В первую очередь резкий рост цены на газовые фьючерсы скажется на себестоимости минеральных удобрений, производимых в Европе – около 70% от нее зависит от затрат на газ. Для России же ситуация будет складываться более благосклонно, указывает РИА "Новости". Российские аграрии будут иметь доступ к более дешевому сырью, которое выгодней всего сбывать за границу. Но это может привести к нехватке удобрений в стране уже весной, что по итогам сезона скажется на объеме урожая. 

Как рассказал аграрий Леонид Белый, уже сейчас российские производители намереваются увеличить темпы производства удобрений, поскольку прогнозируют рост экспорта в грядущем сезоне. 

"Действительно, для наших производителей происходящее в ЕС очень хорошая возможность заработать", – отметил он.

Эксперты не исключают, что поставки пойдут не только в ближнее зарубежье, но и в Евросоюз и на Украину. В Киеве уже ведутся разговоры о необходимости отмены эмбарго на ввоз российских удобрений, которое ввели из-за "агрессивности" минеральных веществ. И если ситуация с производством продукции в ЕС не наладится, то, вероятнее всего, все обратятся к России.

"Есть риски, что наши производители, желая заработать как можно больше, начнут массово продавать удобрения, забыв о том, что России они также нужны", – предупреждает аграрий.

Хотя, полагает Белый, вероятность подобного исхода событий – минимальная. Объемы экспорта регулируются на правительственном уровне, поэтому бояться дефицита урожая не стоит. По его словам, крупные продажи позволят пополнить бюджет страны и скажутся на конечной стоимости урожая в России, однако в какую сторону – не уточнил. 

Источник: Экономика Сегодня ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Шаман
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"Это выгодно России", интересно каким местом это выгодно?
Газ подорожал, потребители перешли на дизель, дизель подорожал, а за ним все остальное топливо и сельское хозяйство.
В итоге кушать станет дороже, а бедных в РФ куда больше чем в европах, значит РФ потеряет еще больше населения, которого и так не хватает. Значит сделали еще один шаг к развалу страны, так кому там выгодно?
Гость 324411
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"Российские аграрии будут иметь доступ к более дешевому сырью, которое выгодней всего сбывать за границу. Но это может привести к нехватке удобрений в стране уже весной, что по итогам сезона скажется на объеме урожая"

у рашки реально крутые соседи по производству удобрений , которые к тому же очень хорошо вырабатывают шароварный метан от обиды:) не пропадёте :)
Гость 364801
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Гость322372
"самодостаточные" краснорылые пидорашкинцы опять рискуют жидко обосраться.
вы ж ни от кого не зависите, ватаны вонючте ?? :))
Приветик Педорасько очухался ? так тут говорится о нехватке удобрений , ну так а вы то зачем ? вы главный поставщик навоза на планете, у тебя обиженного быдляка кизяк даже в зубах застрял вон :) вымой рот а потом сюда приходи.
Гость 364801
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Гость320623
Кризис в Европе а страдать будут духовнобогатые раши. Но главное не как в Украине и не упаси Бог в Америке
По мнению координатора гуманитарных программ ООН Н. Уокера, Украина — самая бедная страна в Европе.
По сравнению с 2015 годом, государство ухудшило свою позицию в рейтинге человеческого развития ООН: с 55 строчки опустилось на 84.у вас революционеров не то что талонов нищим не дадут, эти талоны ваши славные герои по карманам своим рассуют.
Гость320623
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Кризис в Европе а страдать будут духовнобогатые раши. Но главное не как в Украине и не упаси Бог в Америке
Гость322372
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"самодостаточные" краснорылые пидорашкинцы опять рискуют жидко обосраться.
вы ж ни от кого не зависите, ватаны вонючте ?? :))
Гость320850
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Западные цены это и есть цель буржуинов. А лишний цент - мечта.
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