Проблемы могут возникнуть, если правительство не вмешается вовремя

Сложившаяся кризисная ситуация на энергорынке в Европе выгодна России, однако в попытках получить как можно больше выгоды российские производители могут забыть о том, что продукция нужна и в собственной стране, считают аналитики "Экономики Сегодня".

В первую очередь резкий рост цены на газовые фьючерсы скажется на себестоимости минеральных удобрений, производимых в Европе – около 70% от нее зависит от затрат на газ. Для России же ситуация будет складываться более благосклонно, указывает РИА "Новости". Российские аграрии будут иметь доступ к более дешевому сырью, которое выгодней всего сбывать за границу. Но это может привести к нехватке удобрений в стране уже весной, что по итогам сезона скажется на объеме урожая.

Как рассказал аграрий Леонид Белый, уже сейчас российские производители намереваются увеличить темпы производства удобрений, поскольку прогнозируют рост экспорта в грядущем сезоне.

"Действительно, для наших производителей происходящее в ЕС очень хорошая возможность заработать", – отметил он.

Эксперты не исключают, что поставки пойдут не только в ближнее зарубежье, но и в Евросоюз и на Украину. В Киеве уже ведутся разговоры о необходимости отмены эмбарго на ввоз российских удобрений, которое ввели из-за "агрессивности" минеральных веществ. И если ситуация с производством продукции в ЕС не наладится, то, вероятнее всего, все обратятся к России.

"Есть риски, что наши производители, желая заработать как можно больше, начнут массово продавать удобрения, забыв о том, что России они также нужны", – предупреждает аграрий.

Хотя, полагает Белый, вероятность подобного исхода событий – минимальная. Объемы экспорта регулируются на правительственном уровне, поэтому бояться дефицита урожая не стоит. По его словам, крупные продажи позволят пополнить бюджет страны и скажутся на конечной стоимости урожая в России, однако в какую сторону – не уточнил.