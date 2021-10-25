Россиян предупредили о повышении цен на крупы в ноябре

Ситуация стабилизируется после того, как на рынок поступит новый урожай

Производители круп сообщили о том, что в ноябре цены на гречку, овсянку и хлопья повысятся. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Подорожание ожидается на 10–20%. Причина кроется в росте стоимости сырья и упаковочных материалов.

Так, например, гречка подорожала из-за непростой ситуации с урожаем в Алтайском крае. За год цены производителей выросли более чем на 20 рублей за один килограмм.

По прогнозам экспертов, цены "вернутся в прежнее русло" после того, как на рынок поступит новый урожай, передает RT

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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