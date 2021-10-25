Каждый сам за себя - к такой политике склоняется больше стран ЕС на фоне проблем с газом и электроэнергией

Энергетический кризис ставит членов Евросоюза перед выбором, который, скорее всего, будет сделан не в пользу общеевропейского единства. К такому мнению пришли аналитики Bloomberg, оценивая ситуацию в ЕС на старте отопительного сезона.

Газовые хранилища в странах Европы сейчас заполнены менее чем на три четверти. Проблему усугубляют не только высокие цены на спотовом рынке, но и отсутствие требуемых объемов топлива в свободной продаже. В связи с этим некоторые страны, в том числе Сербия и даже Норвегия, поговаривают о введении временного запрета на экспорт газа.

В этой ситуации страны ЕС могут начать воровать чужой газ, чтобы обеспечить собственные потребности, предупреждают в "Блумберге". Речь пока не о несанкционированном отборе транзитного газа, чем в свое время грешила Украина и к чему готова вернуться снова. Аналитики опасаются и более цивилизованных методов.

В частности, Германия может заняться перекупкой топлива, на которое рассчитывают более маленькие и бедные страны ЕС. Это станет еще одним ударом по европейскому единству, предупреждают эксперты. Энергетический кризис может показать, что на первое место европейцы ставят исключительно свои интересы, не учитывая мнение соседей.

Ранее Варшава обвинила ЕС в дискриминации, когда ее решили наказать за попытку поставить национальное право выше общеевропейского законодательства.