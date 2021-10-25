Эксперты считают, что Банк России исчерпал возможности по сдерживанию цен в стране

В конце минувшей недели Банк России предпринял очередную попытку обуздать раскручивающуюся инфляцию. В шестой раз подряд с марта 2021 года он повысил ключевую ставку, причем, не на 0,25-0,5 процентных пунктов, как предполагали аналитики, а сразу на 0,75 – с 6,75% до 7,5% годовых. В итоге ключевая ставка вернулась на уровень июня-июля 2019 года.



ЦБ не скрывает, что причиной такого решения стала попытка остановить рост инфляции, продолжающей превышать прогнозные показатели. Объясняя свое несколько неожиданное решение, в Центробанке подчеркнули, что чем дольше инфляционные ожидания остаются на повышенных уровнях, тем более жесткая политика потребуется для возвращения инфляции к цели. Более того, как говорится в документах финансового регулятора: "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Аналитики же идут в своих выводах еще дальше. Они прямо или косвенно намекают на то, что ведомство Эльвиры Набиуллиной просто утратило возможность сдерживать рост цен в стране.

Космические цены

Инфляция в России действительно окончательно выбилась из-под контроля и причин для замедления роста цен пока просто не просматривается. Так, по данным Росстата, на 18 октября потребительская инфляция взлетела до 7,8%, что втрое превышает уровни до пандемии.

Продовольственная инфляция вообще оказалась двузначной, впервые с декабря 2015 года. Это произошло после того, как цены на куриное мясо взлетели на 30% за год, гречка подорожала на 18%, а огурцы, картофель и капуста – на 52%, 71% и 86% соответственно.

Немаловажно, что вместе с ценами растут и инфляционные ожидания населения. В октябре уровень инфляционных ожиданий достиг 13,6%, что является рекордом с лета 2016-го. При этом сами россияне полагают, что реальный рост цен превышает цифры Росстата как минимум вдвое.





Ему уже ничего не поможет

Эксперты уже не питают иллюзий относительно того, что рост цен можно будет остановить, используя инструменты, имеющиеся в распоряжении Банка России.

Так, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предположил, что инфляция продолжит рост, несмотря на очередное повышение ключевой ставки.

"ЦБ поднял ставку, а инфляция все равно будет уверенно расти. Повышая ставку, Центробанк тем самым связывает денежную массу. Старая добрая денежно-кредитная политика вообще устарела как минимум 10 лет тому назад. Все в мире живут по-другому, наращивают денежную массу, стимулируют рост экономики и спрос населения. У нас же цены растут на фоне низкого спроса и из-за высоких издержек производства",

– цитирует Титова ТАСС.

Со своей стороны, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин считает, что ведомство Набиуллиной сделало все что могло на данном этапе. Он согласен с тем, что ЦБ потерял контроль над инфляцией, хотя полагает, что это был его "сознательный выбор".

"Приоритетом было преодоление последствий коронакризиса и восстановление экономики. Но сейчас есть все условия для того, чтобы ЦБ РФ перешел к жесткому режиму монетарной политики. Правда, пока нет необходимости делать это слишком быстро, и это связано с причинами инфляции",

– пояснил "Утру" Владимир Брагин.

По его мнению, через какое-то время действия Центробанка все-таки приведут к какому-то положительному результату. "Ставка была повышена на 0,75% – до 7,5%, думаю, что накопленное повышение уже начнет сказываться на экономической активности и, соответственно на инфляции, – пояснил эксперт. – Пока, правда, ставка в реальном выражении еще довольно низка (едва превышает 0,1%), тогда как до пандемии считалось нормальным 2-3%, так что пока монетарные условия остаются мягкими".





В то же время, по словам Брагина, инфляция имеет под собой достаточно много немонетарных причин, и многие из них идут со стороны предложения, или обусловлены антиковидными ограничениями. Это, к примеру, дефицит автомобилей, который высвобождает средства в карманах людей на другие нужды, закрытие внешнего туризма, что приводит к росту спроса на потребительские товары внутри России, рост заработных плат на фоне дефицита рабочей силы, наконец, "импорт инфляции" на фоне роста цен в других странах.

"Некоторые из этих факторов с ростом ставок могут даже усилиться, например, могут вырасти издержки компаний, так что быстро повышать ставки ЦБ РФ пока, думаю, не станет", – резюмирует эксперт.