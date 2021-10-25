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Посольство Германии в Киеве передало в Берлин предложения украинских властей о дополнительном транзите российского газа. Об этом сообщила посол ФРГ Анка Фельдгузен в понедельник, 25 октября.
Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов предоставить "Газпрому" скидку в 50% на транспортировку газа в Европу сверх оговоренных договором объемов. Как уточнил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь может идти о дополнительных 55 миллиардах кубов в год. Напомним, именно такая плановая мощность у газопровода "Северный поток-2".
По словам немецкого дипломата, о данной инициативе Киева доложено Министерству экономики и энергетики ФРГ. Оно будет проанализировано, передает "Униан".
Германия прикладывает усилия, чтобы транспортировка газа через Украину сохранилась, заверила Фельдхузен. Между тем, не стоит рассчитывать, что транзит будет длиться вечно. По словам дипломата, Киеву следует думать о будущем, в частности, о производстве водорода, чтобы не только стать энергонезависимым, но и зарабатывать на поставках энергоносителей.
Речь о производстве "зеленой" энергии на Украине вела канцлер ФРГ Ангела Меркель во время ее визита в Киев в августе 2021 года. Однако специалисты, в том числе глава австрийской энергетической корпорации OMV AG Райнер Зеле, считают, что Европе следует создать водородный "альянс с Россией", чтобы обеспечить рост экономики и сохранить экологию.
О том, что украинская газотранспортная сеть трубопроводов настольно ветхая, что при увеличении напора может лопнуть, ранее говорил президент РФ Владимир Путин.
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Ну если за деньги ЕС, почему бы и нет?! :)
Фрицы хохлам "мёд в уши льют"(нaйобывaют), а хохлобесы от щенячьего восторга писаются! :)
"По словам дипломата, Киеву следует думать о будущем, в частности, о производстве водорода, чтобы не только стать энергонезависимым, но и зарабатывать на поставках энергоносителей." -
Хохлы беспросветно тупые! ЗАЧЕМ фрицам конкурент в лице усраины(?), если фрицы скоро сами станут крупнейшим газовым хабом в ЕС и будут торговать, поставленным НАПРЯМУЮ, российским газом?! Вы об этом подумали, хохлы?