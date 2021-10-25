В Германии обсудят возможность транзита через Украину дополнительных объемов газа из России

В Германии обсудят возможность транзита через Украину дополнительных объемов газа из России
Фото: Jan Koller/CTK/www.globallookpress.com
продолжениеВ Молдавии усомнились в размере долга перед "Газпромом"
Незалежная стремится заменить "Северный поток-2" своей трубой

Посольство Германии в Киеве передало в Берлин предложения украинских властей о дополнительном транзите российского газа. Об этом сообщила посол ФРГ Анка Фельдгузен в понедельник, 25 октября.

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов предоставить "Газпрому" скидку в 50% на транспортировку газа в Европу сверх оговоренных договором объемов. Как уточнил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь может идти о дополнительных 55 миллиардах кубов в год. Напомним, именно такая плановая мощность у газопровода "Северный поток-2".

По словам немецкого дипломата, о данной инициативе Киева доложено Министерству экономики и энергетики ФРГ. Оно будет проанализировано, передает "Униан".

Германия прикладывает усилия, чтобы транспортировка газа через Украину сохранилась, заверила Фельдхузен. Между тем, не стоит рассчитывать, что транзит будет длиться вечно. По словам дипломата, Киеву следует думать о будущем, в частности, о производстве водорода, чтобы не только стать энергонезависимым, но и зарабатывать на поставках энергоносителей. 

Речь о производстве "зеленой" энергии на Украине вела канцлер ФРГ Ангела Меркель во время ее визита в Киев в августе 2021 года. Однако специалисты, в том числе глава австрийской энергетической корпорации OMV AG Райнер Зеле, считают, что Европе следует создать водородный "альянс с Россией", чтобы обеспечить рост экономики и сохранить экологию.

О том, что украинская газотранспортная сеть трубопроводов настольно ветхая, что при увеличении напора может лопнуть, ранее говорил президент РФ Владимир Путин.

Источник: УНИАН
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость322854
Пожаловаться Ответить
Гость325096
К сожалению, я практически не сомневаюсь, что добрая Россия опять выручит и обогреет бедняжку Украину
"Россия опять... обогреет бедняжку Украину"
Ну если за деньги ЕС, почему бы и нет?! :)
Гость325096
Пожаловаться Ответить
К сожалению, я практически не сомневаюсь, что добрая Россия опять выручит и обогреет бедняжку Украину
ГостьХватит обсуждать новости из ДУРДОМА!
Пожаловаться Ответить
ГостьХватит обсуждать новости из ДУРДОМА!
Гость322854
Пожаловаться Ответить
"Германия прикладывает усилия, чтобы транспортировка газа через Украину сохранилась, заверила Фельдхузен."-
Фрицы хохлам "мёд в уши льют"(нaйобывaют), а хохлобесы от щенячьего восторга писаются! :)

"По словам дипломата, Киеву следует думать о будущем, в частности, о производстве водорода, чтобы не только стать энергонезависимым, но и зарабатывать на поставках энергоносителей." -
Хохлы беспросветно тупые! ЗАЧЕМ фрицам конкурент в лице усраины(?), если фрицы скоро сами станут крупнейшим газовым хабом в ЕС и будут торговать, поставленным НАПРЯМУЮ, российским газом?! Вы об этом подумали, хохлы?
Гость323032
Пожаловаться Ответить
Так нет проблем, Германия <цензура> газ из СП1 и СП2 на Украину, там его по кольцу и наЗАД В еВРОПУ.
Гость320833
Пожаловаться Ответить
М
не нужно ни чьих гарантий,хватит кормить и спасать укрусию
ведь они забирают попутный газ из трубы якобы это реверс,забирают если давлениен и обьнмы в европу в трубе высокие
при этом если давление высокое благодаря ему свиноголовые распределяют этот газ по своей территории
хватит уже помогать врагу,а то что страдают мирное население так они сами выбрали и приспособились к режиму который убивает русских в лднр,которые перекрыли воду в крым,который ворует людей
пусть у ес просят газ,у сша
Мысль кстати крайне интересная. Юридически значимое соглашение по транспортировке газа между Россией, Украиной и Германией как генерального страховщика всей этой авантюры. Ну и пускай немцы решают вопрос надежности Украины :)
Иван
Пожаловаться Ответить
Кажется всё становится на свои меса,мир сходит с ума.Одни предлагают транспортировку газа со скидкой,обсуждают это с другой стороной,но обе эти стороны не имеют этого газа,а с тем кто его имеет ,они разговаривать не хотят!Это раз! Путин сказал однозначно,через эту ржавую водосточную трубу ,Россия газ себе в убыток,качать не будет!
Гость321216
Пожаловаться Ответить
Гость323408
Тююю, какой водород??? Зачем нужны разработки месторождений??? Собрать всю шайку укробесов и пускай вырабатывают пердячий газ, тут ни перебоев, ни снижения поставок не будет.
А если он (ПГ) более агрессивный?))))) А скорее всего так и есть, вон у месных укротроллей как пердаки рвот жестоко, ни одна труба не выдержит))))
Гость323408
Пожаловаться Ответить
Гость321216
"По словам дипломата, Киеву следует думать о будущем, в частности, о производстве водорода" - произвести мало, надо как-то хранить и транспортировать, а такая система хранения и транспортировки будет просто "золотой". Водород, в силу своей агрессивности, за 2-3 года "съест" трубу, там должно применяться внутренне напыление (вроде титановое). Чтобы выйти на реальную прибыль с такого проекта понадобятся годы. Да и укродурка не осилит такой проект, тем более, что воровать будет крайне тяжело, а какой укробес да без воровства?
Тююю, какой водород??? Зачем нужны разработки месторождений??? Собрать всю шайку укробесов и пускай вырабатывают пердячий газ, тут ни перебоев, ни снижения поставок не будет.
Гость321216
Пожаловаться Ответить
"По словам дипломата, Киеву следует думать о будущем, в частности, о производстве водорода" - произвести мало, надо как-то хранить и транспортировать, а такая система хранения и транспортировки будет просто "золотой". Водород, в силу своей агрессивности, за 2-3 года "съест" трубу, там должно применяться внутренне напыление (вроде титановое). Чтобы выйти на реальную прибыль с такого проекта понадобятся годы. Да и укродурка не осилит такой проект, тем более, что воровать будет крайне тяжело, а какой укробес да без воровства?
1 2
новости партнеров

В Молдавии усомнились в размере долга перед "Газпромом"

Власти республики рассчитывают, что независимые аудиторы встанут на сторону Кишинева

НАТО готовится к конфликту с Россией - СМИ

Впервые после окончания холодной войны Североатлантический альянс раскрыл информацию, как он намерен реагировать на возможные атаки со стороны России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей