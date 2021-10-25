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Прежде чем говорить о погашении долга Молдавии перед "Газпромом", нужно проверить, правильно ли его посчитали. Об этом заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в понедельник, 25 октября.
По словам чиновника, задолженность Кишинева перед Москвой вполне вероятна, ведь стороны давно сотрудничают, за это время случалось всякое.
"Коммерческий долг перед "Газпромом" начал накапливаться с 1994 года",
– пояснил Спыну журналистам. Однако справедливость требуемой суммы еще предстоит установить. Для этого нужен независимый аудит, приводит РИА "Новости" слова министра.
Ранее "Газпром" сообщил, что прекращает поставки газа в Молдавию, пока та не погасит долг. По оценке российской компании, Кишинев задолжал ей 433 млн долларов в виде платы за поставленный газ и еще порядка 276 миллионов пени.
Кишинев и раньше не признавал обязанности платить за газ, который Россия поставляла в Приднестровье. Сейчас ситуация осложняется тем, что срок действия заключенного еще в 2008 г. договора на поставку топлива закончился. "Газпром" согласился подписать на месяц новое соглашение, чтобы за это время урегулировать все нюансы. Но в Молдавии дали понять, что договориться не получается.
Так что с 1 декабря республика может остаться без топлива. Впрочем, спасти соседей обещает Киев. Там готовы передать Молдавии до 700 млн кубометров голубого топлива. Учитывая, что у самой Незалежной хранилища полупустые, такая "щедрость" вызывает вопросы.
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больше вы ни чему не обученны и не умеете
я вот даже без вангования скажу,укрусия доживает последние годы,народишко разбегается и поднимает уровень жизни соседних стран
а бывшая промышленность укрусии режется на металлолом
о цыганах даже не упоминаю
это случилось и чем скорее, тем лучше. Наконец-то российские либерасты
сбросят розовые очки и воочно увидят своих "братьев и партнеров"
во вей реальной красе и перестанут нести пургу о наших братских народах.