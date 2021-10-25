В Молдавии усомнились в размере долга перед "Газпромом"

В Молдавии усомнились в размере долга перед "Газпромом"
Фото: ru.depositphotos.com
продолжениеКак Киев обходит российские санкции: украинские товары остались на полках
Власти республики рассчитывают, что независимые аудиторы встанут на сторону Кишинева

Прежде чем говорить о погашении долга Молдавии перед "Газпромом", нужно проверить, правильно ли его посчитали. Об этом заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в понедельник, 25 октября.

По словам чиновника, задолженность Кишинева перед Москвой вполне вероятна, ведь стороны давно сотрудничают, за это время случалось всякое.

"Коммерческий долг перед "Газпромом" начал накапливаться с 1994 года",

– пояснил Спыну журналистам. Однако справедливость требуемой суммы еще предстоит установить. Для этого нужен независимый аудит, приводит РИА "Новости" слова министра.

Ранее "Газпром" сообщил, что прекращает поставки газа в Молдавию, пока та не погасит долг. По оценке российской компании, Кишинев задолжал ей 433 млн долларов в виде платы за поставленный газ и еще порядка 276 миллионов пени.

Кишинев и раньше не признавал обязанности платить за газ, который Россия поставляла в Приднестровье. Сейчас ситуация осложняется тем, что срок действия заключенного еще в 2008 г. договора на поставку топлива закончился. "Газпром" согласился подписать на месяц новое соглашение, чтобы за это время урегулировать все нюансы. Но в Молдавии дали понять, что договориться не получается.

Так что с 1 декабря республика может остаться без топлива. Впрочем, спасти соседей обещает Киев. Там готовы передать Молдавии до 700 млн кубометров голубого топлива. Учитывая, что у самой Незалежной хранилища полупустые, такая "щедрость" вызывает вопросы.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость321589
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Гость322372
Ну вот и посмеемся зимой. она не за горами. только замерзать будут рашковане а не молдованы и не украинцы.
А ответь мне убогий, чей газ использует ЕС,ну и вы прицепом с молдаванами? Только не тупи, и подумай прежде чем ответить!
Гость322854
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Гость322372
Вангую: Раша опять обосрется. и с Молдавией и с Украиной и с Сп-2 :)))
Ты кизяк изо рта сначала вынь, <цензура> отмойся от свиного кала, а потом уже с людьми разговаривай, вангователь упоротый! :)))
Гость323648
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Чтобы хахлы ,,помогли,, безвозмездно? Сомневаюсь.
М
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Гость322372
Вангую: Раша опять обосрется. и с Молдавией и с Украиной и с Сп-2 :)))
так тебе и твоей укрусии только и осталось как ванговать и надеяться на теплую зиму
больше вы ни чему не обученны и не умеете
я вот даже без вангования скажу,укрусия доживает последние годы,народишко разбегается и поднимает уровень жизни соседних стран
а бывшая промышленность укрусии режется на металлолом
о цыганах даже не упоминаю
Гость Alex
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На коммент "Гость322372 Вангую: Раша опять... ". Очень бы хотелось чтобы
это случилось и чем скорее, тем лучше. Наконец-то российские либерасты
сбросят розовые очки и воочно увидят своих "братьев и партнеров"
во вей реальной красе и перестанут нести пургу о наших братских народах.
Гость320833
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Ну почему же грустно, очень даже интересно. Хохлы покупают газ в Европе по 2000 ну и перепродают Молдаванам по 2500. Зато Молдавия избавилась от влияния Российского газа. Диверсификация. Туда еще поляк нужно подключить. Им тоже подзаработать хочется :)
Гость321216
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Гость322372
Ну вот и посмеемся зимой. она не за горами. только замерзать будут рашковане а не молдованы и не украинцы.
Обязательно посмеемся, когда ты, обмороженый, на майдане скакать будешь вокруг горящих покрышек, чтобы свое гузно отогреть.
Боцман
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Как брать,так легко,как отдавать начинают сомневаться.
Гость322372
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Вангую: Раша опять обосрется. и с Молдавией и с Украиной и с Сп-2 :)))
Гость322372
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Лис
Сам-то понял что сказал, бандерлог? Укрусия, "спасительница" Молдавии... Это было бы смешно, если бы не было так грустно.
Ну вот и посмеемся зимой. она не за горами. только замерзать будут рашковане а не молдованы и не украинцы.
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