Разумно мыслящие иностранные эксперты не считают трубопровод угрозой Западу

Российская газовая магистраль "Северный поток – 2" стоит как кость в горле многих политиков-русофобов из западных государств. Однако некоторые эксперты готовы здраво взглянуть на ситуацию и позитивно оценивают появление на планете новых энергетических коммуникаций.



Такое мнение высказал обозреватель известного американского издания Bloomberg Джулиан Ли. Специалист убежден, что решение о возведении трубопровода был абсолютно правильным. Журналист отметил, что россияне решили обзавестись новой газовой магистралью совсем не для того, чтобы насолить западным странам. Главной целью Москвы было обезопасить собственную энергетическую инфраструктуру от негативного воздействия других стран.

В своем материале Ли пишет, что появление "Потока" стало успешным венцом многолетней борьбы российского государства за полную топливную независимость.

Эксперт напомнил, что после развала Советского Союза появилось немало держав, которые могли шантажировать нашу страну, используя оставшиеся за пределами границ России трубопроводы. Благодаря "Северному потоку – 2" ситуация резко изменилась. Теперь никто не сможет диктовать Москве свои условия.

По мнению журналиста, все рассуждения на тему того, что СП-2 является оружием против западных государств, не имеют под собой никаких оснований.

При этом подобного рода высказывания не прекращаются. Недавно в украинском государстве предупредили Европу об угрозе со стороны российского "Газпрома".