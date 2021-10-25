Попавшие под запрет фирмы нашли лазейку в нашем законодательстве

Двусторонние отношения России и Незалежной давно оставляют желать лучшего. Взаимные санкции серьезно снизили товарооборот между двумя государствами. Однако недавно выяснилось, что украинские компании нашли возможность продолжить сбыт своих товаров на российский рынок.



Для реализации такой полузаконной схемы украинцы используют пробел в российском законодательстве. Дело в том, что основанием для прекращения работы с компанией является ее внесение в так называемый черный список. Данный перечень ведет российское правительство, на сегодняшний день в него включено более 80 украинских юрлиц.

Наши бизнесмены не имеют право работать с такими фирмами – перечислять денежные средства на счета подсанкционных компаний запрещено.

Однако в российском законодательстве не учтен один нюанс. Фактически наши правовые нормы не запрещают вести деловые отношения с опальными компаниями через третьих лиц.

Так случилось с украинским производителем лекарств "Фармак". Компания находится под российскими санкциями, однако продолжает сбывать свою продукцию на наш рынок с помощью посредников.

В профильных министерствах – Минфине и Минпромторге уже заинтересовались ситуацией. Сейчас эксперты российского кабинета министров детально изучают данный вопрос, пишет РБК.

Тем временем, украинское государство продолжает придерживаться крайне воинственной риторики. Недавно там обещали направить ракеты в нашу страну.