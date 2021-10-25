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Многие государства продолжают пребывать в уверенности, что Россия должна отдавать им драгоценные энергетические ресурсы по бросовым ценам. Так, социалисты из Молдавии специально прибыли в Москву, чтобы попытаться уговорить руководство нашей страны пойти на уступки по поставкам голубого топлива.
Делегация побеседовала с замруководителя президентской администрации Дмитрием Козаком. Целью молдаван было выбить у представителя Кремля дополнительные скидки на газ. Однако гости из европейского государства забыли вооружиться аргументами для ведения переговоров с высокопоставленным чиновникам.
Делегаты лишь давили на жалость и невнятно указывали на "неопытность" и "молодость" нового руководства Молдавии. Мол, Россия просто обязана протянуть руку помощи бывшей советской республике, а иначе ее ждет гуманитарная катастрофа.
При этом по какой такой причине Москва должна отказаться от рыночных механизмов при формировании стоимости голубого топлива для торговли с Кишиневом, никто из молдавских делегатов объяснить не смог. Так что европейским гостям пришлось возвращаться восвояси ни с чем. Такую информацию предоставил журналистам РИА "Новости" осведомленный источник.
При этом ранее молдавские власти объявили, что согласятся выплатить "Газпрому" многолетние долги только после некоего независимого аудита. Просто взять и закрыть старые счета в Кишиневе не готовы, отмечает телеканал "360".
В то же время, Молдавия активно ищет пути насыщения страны энергетическими ресурсами. Сегодня, 25 октября, стало известно о сделке Кишинева с Варшавой. Сторонам удалось договориться о покупке миллиона кубометров голубого топлива. Поставщиком станет польская компания PGNIG.
Кстати, недавно сообщалось, что Молдавия решила взять топливо в долг у украинского государства. По крайней мере, такую информацию распространяют журналисты с Незалежной.
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А по факту - единственная возможность для Молдавии это признание Приднестровья. Все остальные варианты кризисные.
те в свою очередь будут с 2022 года покупать газ НЕ у россии