Очередная попытка Молдавии выпросить у РФ скидку на газ с треском провалилась

Очередная попытка Молдавии выпросить у РФ скидку на газ с треском провалилась
Дмитрий Козак. Фото: Yevgeny Philippov / Global Look Press / www.globallookpress.com
У делегатов не нашлось убедительных аргументов

Многие государства продолжают пребывать в уверенности, что Россия должна отдавать им драгоценные энергетические ресурсы по бросовым ценам. Так, социалисты из Молдавии специально прибыли в Москву, чтобы попытаться уговорить руководство нашей страны пойти на уступки по поставкам голубого топлива.

Делегация побеседовала с замруководителя президентской администрации Дмитрием Козаком. Целью молдаван было выбить у представителя Кремля дополнительные скидки на газ. Однако гости из европейского государства забыли вооружиться аргументами для ведения переговоров с высокопоставленным чиновникам.

Делегаты лишь давили на жалость и невнятно указывали на "неопытность" и "молодость" нового руководства Молдавии. Мол, Россия просто обязана протянуть руку помощи бывшей советской республике, а иначе ее ждет гуманитарная катастрофа.

При этом по какой такой причине Москва должна отказаться от рыночных механизмов при формировании стоимости голубого топлива для торговли с Кишиневом, никто из молдавских делегатов объяснить не смог. Так что европейским гостям пришлось возвращаться восвояси ни с чем. Такую информацию предоставил журналистам РИА "Новости" осведомленный источник.

При этом ранее молдавские власти объявили, что согласятся выплатить "Газпрому" многолетние долги только после некоего независимого аудита. Просто взять и закрыть старые счета в Кишиневе не готовы, отмечает телеканал "360".

В то же время, Молдавия активно ищет пути насыщения страны энергетическими ресурсами. Сегодня, 25 октября, стало известно о сделке Кишинева с Варшавой. Сторонам удалось договориться о покупке миллиона кубометров голубого топлива. Поставщиком станет польская компания PGNIG.

Кстати, недавно сообщалось, что Молдавия решила взять топливо в долг у украинского государства. По крайней мере, такую информацию распространяют журналисты с Незалежной.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость322854
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Гость320623
Приднестровье это Молдова. Точка
Гы-гы... :))) Утырок, ты ещё скажи, что Гагаузская Республика - это Молдова. :))) Запомни, чёрт, ни Приднестровская, ни Гагаузская Республики - НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЯМИ Молдовы!!!!!!!!!
игорь
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ключевое слово БывшаЯ
коль предали свою страну СССР умрите все предатели
Гость324753
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Гость322372
Никто никого не уговаривал. молдоване послали русских в анус и подписали контракт с поляками.
те в свою очередь будут с 2022 года покупать газ НЕ у россии
А у поляков газ чей? Ну-ка?
Гость320623
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Гость321188
Скоро опубликуют подробности, будет перемога в полный рост.

А по факту - единственная возможность для Молдавии это признание Приднестровья. Все остальные варианты кризисные.
Приднестровье это Молдова. Точка
Гость321188
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Гость322372
Никто никого не уговаривал. молдоване послали русских в анус и подписали контракт с поляками.
те в свою очередь будут с 2022 года покупать газ НЕ у россии
Скоро опубликуют подробности, будет перемога в полный рост.

А по факту - единственная возможность для Молдавии это признание Приднестровья. Все остальные варианты кризисные.
Гость 348013
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Гость322372
Никто никого не уговаривал. молдоване послали русских в анус и подписали контракт с поляками.
те в свою очередь будут с 2022 года покупать газ НЕ у россии
Зяма-педарасько ты желтяка начитался опять :) солгасно последней статистике за сентябрь этого года (данные PGNiG) доля российского газа (трубопроводного и сжиженного) в Польше составляет 60%. Так откуда газ, мурло?
крым наш
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Гость322372
Никто никого не уговаривал. молдоване послали русских в анус и подписали контракт с поляками.
те в свою очередь будут с 2022 года покупать газ НЕ у россии
Молдаване послали из ануса,,,,,
Гость322372
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Никто никого не уговаривал. молдоване послали русских в анус и подписали контракт с поляками.
те в свою очередь будут с 2022 года покупать газ НЕ у россии
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