Страна возвращается к экономической ситуации как в начале нулевых годов

Период низкой инфляции в России закончился. Теперь населению нужно быть готовым к тому, что цены будут расти процентов на десять в год. Об этом предупредил глава комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александр Борисов.

По его мнению, сейчас может повториться ситуация как в начале 2000х годов, когда годовая инфляция составляла 6-10%. Потом был период, когда цены росли в среднем на 4-5%. Теперь инфляция вновь набирает обороты.

"Нужно быть готовыми, что вернемся к 8-10% (инфляции)",

– предупредил эксперт ТПП. По его оценке, руководство страны это понимает, поэтому президент Владимир Путин и поставил перед правительством задачу принять меры, направленные на повышение доходов граждан.

Повлиять при этом на рост цен власти вряд ли смогут, поскольку это – глобальный процесс. На международных рынках продовольствие подорожало за последний год на 30%.

"Раз мы живем в открытой экономике, влияние неизбежно",

– пояснил Борисов в комментарии URA.RU. По крайней мере, цены на такие продукты как сахар, рыба, рис, бобовые формируются именно на мировых рынках, отметил представитель ТПП. О том, как экономическая ситуация в Китае влияет на стоимость одежды в России, ранее рассказал глава группы WearNet НТИ Алексей Баженов.

На прошлой неделе Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5% годовых. Эта мера призвана обуздать инфляцию, хотя проценты по кредитам из-за этого тоже повышаются. Некоторые эксперты полагают, что регулятор уже исчерпал возможности по сдерживанию цен в стране.