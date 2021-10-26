Цены в России вырастут на 10% - эксперт ТПП

Цены в России вырастут на 10% - эксперт ТПП
Фото: Britta Pedersen/ZB/www.globallookpress.com
Страна возвращается к экономической ситуации как в начале нулевых годов

Период низкой инфляции в России закончился. Теперь населению нужно быть готовым к тому, что цены будут расти процентов на десять в год. Об этом предупредил глава комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александр Борисов.

По его мнению, сейчас может повториться ситуация как в начале 2000х годов, когда годовая инфляция составляла 6-10%. Потом был период, когда цены росли в среднем на 4-5%. Теперь инфляция вновь набирает обороты.

"Нужно быть готовыми, что вернемся к 8-10% (инфляции)",

– предупредил эксперт ТПП. По его оценке, руководство страны это понимает, поэтому президент Владимир Путин и поставил перед правительством задачу принять меры, направленные на повышение доходов граждан.

Повлиять при этом на рост цен власти вряд ли смогут, поскольку это – глобальный процесс. На международных рынках продовольствие подорожало за последний год на 30%.

"Раз мы живем в открытой экономике, влияние неизбежно",

– пояснил Борисов в комментарии URA.RU. По крайней мере, цены на такие продукты как сахар, рыба, рис, бобовые формируются именно на мировых рынках, отметил представитель ТПП. О том, как экономическая ситуация в Китае влияет на стоимость одежды в России, ранее рассказал глава группы WearNet НТИ Алексей Баженов.

На прошлой неделе Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5% годовых. Эта мера призвана обуздать инфляцию, хотя проценты по кредитам из-за этого тоже повышаются. Некоторые эксперты полагают, что регулятор уже исчерпал возможности по сдерживанию цен в стране.

Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
Гость359041
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По данным организации Eurostar Рекордсменами по росту инфляции стали Эстония и Литва (по 6,4%), а также Польша (5,6%).
Гость359041
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Цены на многие товары и услуги в Европе значительно выросли из-за того, что инфляция в еврозоне составила 3,4% в сентябре. Это рекордный показатель со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом сообщается на сайте европейского статистического агентства Eurostat.
Гость359041
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Шаман
Как негатив - так это международный тренд, а как же импортозамещение? Ах да, оно провалилось, так же как и авиация с еженедельными падениями и регулярные схлопывания подъездов типа от газа. А что же банкиулина не смогла сдержать инфляцию.. Я правильно понимаю, что скоро курс рубля будет 1 к 1 с американским центом?
На международных рынках продовольствие подорожало за последний год на 30%. Раз мы живем в открытой экономике, влияние неизбежно. а вы скатились после революции на звание самого бедного государства в Европе , а Рашка на 6 месте по мировому ввп после Германии .
Шаман
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Как негатив - так это международный тренд, а как же импортозамещение? Ах да, оно провалилось, так же как и авиация с еженедельными падениями и регулярные схлопывания подъездов типа от газа. А что же банкиулина не смогла сдержать инфляцию.. Я правильно понимаю, что скоро курс рубля будет 1 к 1 с американским центом?
Гость359041
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Гость322372
тебе какой именно ? у меня их несколько. все есть - а я хочу русский паспорт !
А при чем тут ты , у тебя комплекс и ты на свой счёт все принимаешь кизячник ? Ставь ссылки на свои или ты pizzда бол, если чужой то тоже им же будешь .если пишешь что русский русский паспорт предъяви
Гость322372
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Гость 335190
паспорт принтани и ссылку сюда :) зямачка :)
тебе какой именно ? у меня их несколько. все есть - а я хочу русский паспорт !
Гость 335190
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Гость322372
русский я и в Россию хочу !
паспорт принтани и ссылку сюда :) зямачка :)
Гость322372
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Гость 335190
ай Зямачка не плачь какой ты русский , на соло тебе ЕС обязательно даст, как молдове , на газ не будет денюшек , а на сало хватит. В Америке ,при втором месте по ВВП, всего 40 миллионов нищих.. это очень немного, это треть населения РФ.
может тебя и в америку пустят, об чужеземную ляшку потерется, там не любят бездельников которые юшку льют на русскиx сайта, но кто его знает..
русский я и в Россию хочу !
Гость 335190
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Гость322372
пойду, упаду к консулу руссому на колени ! прощения буду просить и чтоб забради из сраной Америки обратно в Россиюшку-матушку !
ай Зямачка не плачь какой ты русский , на соло тебе ЕС обязательно даст, как молдове , на газ не будет денюшек , а на сало хватит. В Америке ,при втором месте по ВВП, всего 40 миллионов нищих.. это очень немного, это треть населения РФ.
может тебя и в америку пустят, об чужеземную ляшку потерется, там не любят бездельников которые юшку льют на русскиx сайта, но кто его знает..
Гость322372
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пойду, упаду к консулу руссому на колени ! прощения буду просить и чтоб забради из сраной Америки обратно в Россиюшку-матушку !
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