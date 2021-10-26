Рубль активно растет к доллару и евро

Нефть на мировых рынках также дорожает

Российский рубль во вторник, 26 октября, продолжил курс на повышение. За первые минуты торгов падение доллара составило 7 копеек, евро – 11 копеек. Но уже к 11:00 мск потери иностранных валют стали более существенными.

По данным Московской биржи к моменту публикации статьи, рубль уже отыграл у доллара 22 копейки, курс составил 69,56 рубля. Евро снизился на 65 копеек до 80,65 рубля.

Напомним, европейская валюта опустилась ниже уровня 81 руб. накануне. Это произошло впервые с июля 2020 года.

Нефть сейчас также дорожает. Фьючерсы по марке Brent торгуются по цене 85,33 доллара за баррель.

Прогноз о том, что будет с курсом валют до конца 2021 года, ранее специально для "Утра" дал финансовый эксперт Илья Ангелов. 

Источник: ММВБ
Николай ВИКТОРОВ

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