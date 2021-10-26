У Кишинева нет другой возможности пережить зиму

Власти Молдавии согласятся покупать российский газ по любой цене, в противном случае республику ждет катастрофа. Такой прогноз дал эксперт Национального института экономических исследований Академии наук Молдавии Михаил Пойсик.

По его словам, сейчас "Газпром" предлагает заключить контракт на поставку по цене 600 долларов за тысячу кубометров. Это дорого. Но дешевле Кишиневу все равно не найти, потому что все соседние страны используют тот же самый российский газ.

До октября 2021 г. Молдавия платила по 148 долларов за 1 тысячу кубов, но этот контракт действовал еще с 2008 года. Сейчас в идеале, по мнению эксперта, было бы договориться с "Газпромом" на повышение тарифа вдвое – до 300 долларов. Поторговаться можно, вот только Москва четко дала понять: обсуждать долгосрочный контракт будет только после того, как Молдавия погасит долг за предыдущие поставки. При этом в краткосрочных контрактах "Газпром" не заинтересован.

"Если не будет заключен новый контракт, то поставки газа просто прекратятся. Для Молдавии это будет катастрофой, потому что собственных запасов топлива у нас нет. Поэтому подпишем новый договор",

– уверен Пойсик. Он отметил, что дорожание газа сказывается и на производстве электроэнергии, и на счетах за отопление, передает РИА "Новости". Учитывая, что цены и так растут, хотя повышение расходов на топливо еще не отразилось на внутренних тарифах, руководству республики лучше поскорее принять меры, чтобы уберечь население от шока.

Ранее в Кишиневе усомнились, что действительно должны "Газпрому" 700 млн долларов, и решили провести независимый аудит. До тех пор вести переговоры о будущих поставках газа из РФ в Молдавии не планируют.