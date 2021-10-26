Киев не способен трезво оценить свои силы

Украинское государство находится в весьма плачевном состоянии. Однако, несмотря ни на что, киевские власти продолжают заниматься популизмом и регулярно бросаются громкими заявлениями. Недавно там решили самостоятельно удовлетворять собственные нужды в голубом топливе. Известный израильский политолог Яков Кедми поднял на смех такие грандиозные планы незалежных.



Опытный разведчик и дипломат прокомментировал слова первого украинского вице-премьера Алексея Любченко. Тот недавно посетовал, что его родному государству давно пора было заняться собственной добычей газа, чтобы не зависеть от партнеров. Оптимистично настроенный украинец также убежден, что модернизация этой сферы в будущем позволит Незалежной экономить 30% энергоносителей.

Наполеоновские планы высокопоставленного чиновника вызывают глубокие скепсис у израильского эксперта. В беседе с корреспондентами интернет-издания РИА ФАН Кедми заявил, что на данном историческом этапе Незалежная является "смертельно больным" государством.

"Самообеспечение Украины своим газом в ближайшем будущем – это из области фантастики при белой горячке", – отрезал эксперт.

Кедми отметил: конечно, было бы здорово, если бы Украина действительно могла заняться добычей собственных энергетических ресурсов. Однако при такой разрухе и дестабилизации это абсолютно невозможно. Так что подобного рода заявления являются простым сотрясанием воздуха.

Кстати, недавно Кедми заявил, что Украина под предводительством Владимира Зеленского получила несколько мощных ударов от западных союзников.