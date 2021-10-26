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Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон "настойчиво" предложил России продлить контракт на транзит газа, который должен действовать до 2024 года.
Киев решил не дожидаться этой даты, а договориться уже сейчас. Макогон подчеркнул, что у украинской стороны такая возможность есть, осталось лишь удостовериться, что в этом также заинтересованы Германия и Соединенные Штаты.
Гендиректор "Оператора ГТС Украины" также уточнил, что подписать новый контракт на 10-15 лет украинская сторона готова "хоть сегодня". Условия просты: объем транзита должен составлять не менее 45 миллиардов кубометров в год. По словам Макогона, Москва на этот запрос пока никак не ответила.
Глава компании также сомневается в том, что ФРГ и США смогут выполнить обещание по сохранению транзита голубого топлива через территорию Незалежной после запуска "Северного потока-2". Макогон считает, что заявление западных стран носят декларативный характер, но до сих пор неясно, как Берлин и Вашингтон планируют это осуществлять.
А пока же Москва продолжает использовать газ как оружие. И, по мнению Киева, цены на топливо и массовое закрытие компаний в Европе являются ярким доказательством сего факта.
Напомним, что сейчас между Киевом и Москвой действует пятилетнее соглашение, по которому "Газпром" должен обеспечивать транзит 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
Ранее стало известно, что Германия планирует обсудить возможность транзита через Украину дополнительных объемов российского газа.
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Хохлобесы, вы чё там скипидаром "шмаляться" начали?! Носитесь с этим газом как дураки с "писанными торбами - то 50% скидка на транзит, то давайте срочно-высрочно договор подпишем... Охолонитесь, болезные, почки ужо отвалились! Зеля сегодня вон опять "всрался" перед Россией - заявил, типа, вернули золото скифов, так же легко и Крым вернём! Вы нереальные ИДИОТЫ! Йхухев вам тачку, а не Крым! И про дополнительный транзитный газ забудьте НАВЕЧНО! Ждём 2024 год и всё, дальше - "Гуляй Вася, жуй опилки!" Кретины кизячные!