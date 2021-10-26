"Хоть сегодня": Украина попросила Россию продлить контракт на транзит газа

"Хоть сегодня": Украина попросила Россию продлить контракт на транзит газа
Фото: ru.depositphotos.com
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В Киеве не захотели ждать 2024 года

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон "настойчиво" предложил России продлить контракт на транзит газа, который должен действовать до 2024 года. 

Киев решил не дожидаться этой даты, а договориться уже сейчас. Макогон подчеркнул, что у украинской стороны такая возможность есть, осталось лишь удостовериться, что в этом также заинтересованы Германия и Соединенные Штаты. 

Гендиректор "Оператора ГТС Украины" также уточнил, что подписать новый контракт на 10-15 лет  украинская сторона готова "хоть сегодня". Условия просты: объем транзита должен составлять не менее 45 миллиардов кубометров в год. По словам Макогона, Москва на этот запрос пока никак не ответила. 

Глава компании также сомневается в том, что ФРГ и США смогут выполнить обещание по сохранению транзита голубого топлива через территорию Незалежной после запуска "Северного потока-2". Макогон считает, что заявление западных стран носят декларативный характер, но до сих пор неясно, как Берлин и Вашингтон планируют это осуществлять.

А пока же Москва продолжает использовать газ как оружие. И, по мнению Киева, цены на топливо и массовое закрытие компаний в Европе являются ярким доказательством сего факта. 

Напомним, что сейчас между Киевом и Москвой действует пятилетнее соглашение, по которому "Газпром" должен обеспечивать транзит 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.  

Ранее стало известно, что Германия планирует обсудить возможность транзита через Украину дополнительных объемов российского газа. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость325516
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Россия вперёд!
Гость322854
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"Хоть сегодня": Украина попросила Россию продлить контракт на транзит газа" -
Хохлобесы, вы чё там скипидаром "шмаляться" начали?! Носитесь с этим газом как дураки с "писанными торбами - то 50% скидка на транзит, то давайте срочно-высрочно договор подпишем... Охолонитесь, болезные, почки ужо отвалились! Зеля сегодня вон опять "всрался" перед Россией - заявил, типа, вернули золото скифов, так же легко и Крым вернём! Вы нереальные ИДИОТЫ! Йхухев вам тачку, а не Крым! И про дополнительный транзитный газ забудьте НАВЕЧНО! Ждём 2024 год и всё, дальше - "Гуляй Вася, жуй опилки!" Кретины кизячные!
Гость324054
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Как можно продлить контракт на транзит газа, не заключив контракты на его закупку? Ну, понятно, что блондинки и ученики 3 класса украинской школы этого не понимают. Но г-н Макогон? Или он блондин?
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