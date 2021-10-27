Пока что валюте помогает возросший спрос на энергоносители

Российская валюта в настоящее время поддерживается текущей стоимостью энергоресурсов, выросших в цене из-за внутриевропейского кризиса. Тем не менее, теоретически, риск его обвала никто не отменял, заявил финансовый аналитик Андрей Маслов.

Подобными причинами, полагает специалист, могут стать напряженная геополитическая обстановка, потенциальные санкционные ограничения или очередная волна COVID-19.

Эксперт указал, что вмешательство КНР в ценообразование во внутренний угольный рынок уже снизило фьючерсы на 12 процентов (какие-то упали на треть). Это не могло не отразиться на нефти, рассматриваемой в последнее время в качестве альтернативы дорогостоящему газу и углю, рассуждает специалист.

На рынке сохраняется ожидание потенциальных договоренностей Российской Федерации с Евросоюзом о новых поставках газа ближе к холодному периоду, что также негативно отразится на рубле. При этом валюта поддерживается ценными бумагами, из-за чего доллар, евро и иены оказались под давлением.

Таким образом, указал аналитик, обвал рубля может возникнуть вследствие негативов на рынке из-за коронавируса и очередных ограничений. Фактически давление на валютах развивающихся стран ударит и по "россиянину".

Маслов также напомнил, что инвесторы давно говорят о постепенном переходе развитых стран на нормализацию кредитно-денежной политики. В скором времени Банк Англии проведет заседание, на котором ожидается рост ключевой ставки. Штаты с Европой давно заявляют о сворачивании программ по скупке гособлигаций, передает "Свободная Пресса". Все эти факторы благотворно отразятся на иностранных валютах, а рубль же пострадает.

Ранее финансовый аналитик Илья Ангелов поделился для "Утро.News" прогнозом по курсу валют до конца текущего года.