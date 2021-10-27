В "Газпроме" нашли способ сохранить власть над Европой

Ради укрепления своего влияния российская компания готова уступить в цене на газ

Россия готова заключать долгосрочные контракты на поставки газа в Евросоюз по цене на 60% ниже, чем сейчас на рынке. Это позволит ей не только гарантировать сбыт сырья, но и укрепить контроль над энергобезопасностью Европы.

"Газпром" согласен продавать газ по 300-400 долларов за тысячу кубометров, пишет "Блумберг" со ссылкой на источник в РФ. Эта привлекательная цена должна заинтересовать покупателей в Европе, даже если там и будут пропагандировать переход на использование чистой энергии из возобновляемых источников. Таким образом, страны ЕС останутся зависимыми от России.

По словам другого ответственного чиновника в РФ, "Газпром" в ряде случаев будет готов подписывать контракты по цене от 200 долларов за тысячу кубов. Дешевле уже невыгодно с экономической точки зрения, но и слишком высокая стоимость топлива не в интересах российского монополиста.

Сейчас за 1 тыс.кубов газа на европейских биржах дают более 1 тыс.долларов. Причем несколько раз в октябре фиксировались резкие всплески, когда стоимость газа переваливала за 1,5 тыс. долларов. Это подталкивает Европу активнее искать альтернативные источники энергии, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем.

В России же не раз указывали, что ее запасов газа хватит всем и надолго. Причем современные технологии по добыче и транспортировке сырья очень экологичны. Это – одна из причин, по которым Москва строит новые экспортные трубопроводу. Другая причина – стремление укрепить свою энергонезависимость, избавляясь от стран – посредников при торговле топливом.