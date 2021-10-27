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"Северный поток-2" может быть использован для поставок из России в ЕС не только ископаемого природного газа, но и водорода. Об этом заявили послы Германии и Франции в Москве Геза Андреас фон Гайр и Пьер Леви.
По их оценке, изменение климата на планете бросает всем странам серьезный вызов. Россия же, приняв соответствующие политические решения, может раскрыть имеющийся у нее огромный потенциал и за ближайшие 30 лет стать самым привлекательным туристическим направлением в мире и лидером по производству "зеленой" энергии.
По мнению дипломатов, Ульяновская и Астраханская области могут стать крупными хабами возобновляемой энергии. Кузбасс – превратиться из угольного месторождения в регион науки и "зеленой" промышленности. На фоне активного перехода мировой промышленности на водород хаб на Сахалине может снабжать экологически чистым топливом азиатские страны, а "Северный поток-2" – европейский регион.
"Зеленый" водород течет по трубам "Северного потока-2", снабжающего Европу климатически нейтральной энергией",
– описывают дипломаты свое видение ситуации.
В своей статье "Зеленое" будущее – хорошее будущее", опубликованной на сайте РБК, Пьер Леви и Геза Андреас фон Гайр отметили, что Россия, Франция и Германия уже успешно сотрудничают в реализации различных климатических проектов. Они рассчитывают, что в 2022 г., когда Париж станет председателем Евросоюза, это сотрудничество еще больше активизируется.
Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил преимущества "Северного потока-2".
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Ну или где то коптит, а где то чисто. Что ни как не способствует чистоте на планете в целом.