Вашингтон мало интересуют проблемы европейцев

Газовый кризис в западных государствах стал одной из основных тем обсуждений на международной арене. Европейцы действительно серьезно пострадали из-за сложившейся ситуации. Однако, как рассказал глава России Владимир Путин, наша страна вовремя пришла на выручку зарубежным партнерам.



Главнокомандующий сообщил, что российский энергетический гигант "Газпром" полностью восполнил нехватку американского голубого топлива в европейских хранилищах. Владимир Владимирович в очередной раз напомнил, из-за чего в Евросоюзе разразилась газовая катастрофа. В первую очередь, проблемы начались после снижения собственной добычи энергоресурсов в европейских государствах, а также существенного сокращения поставок в ЕС сжиженного природного газа из Америки.

Американцы решили оставить свои энергоресурсы себе, а "Газпром", напротив, пришел на выручку европейским партнерам. По словам президента, наша энергетическая компания полностью и даже с излишком закрыла недостачу американского газа на европейском рынке.

Более того, наша страна не планирует останавливаться на достигнутом. Владимир Владимирович поручил руководству "Газпрома" увеличить объемы голубого топлива в хранилищах Евросоюза. Компания приступит к выполнению этого поручения сразу после того, как полностью насытит газом российские хранилища.

Впрочем, платить добром за добро европейцы не привыкли. Недавно в прессе распространили информацию, что Евросоюз намерен завести дело против нашего "Газпрома".