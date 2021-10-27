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Газовый кризис в западных государствах стал одной из основных тем обсуждений на международной арене. Европейцы действительно серьезно пострадали из-за сложившейся ситуации. Однако, как рассказал глава России Владимир Путин, наша страна вовремя пришла на выручку зарубежным партнерам.
Главнокомандующий сообщил, что российский энергетический гигант "Газпром" полностью восполнил нехватку американского голубого топлива в европейских хранилищах. Владимир Владимирович в очередной раз напомнил, из-за чего в Евросоюзе разразилась газовая катастрофа. В первую очередь, проблемы начались после снижения собственной добычи энергоресурсов в европейских государствах, а также существенного сокращения поставок в ЕС сжиженного природного газа из Америки.
Американцы решили оставить свои энергоресурсы себе, а "Газпром", напротив, пришел на выручку европейским партнерам. По словам президента, наша энергетическая компания полностью и даже с излишком закрыла недостачу американского газа на европейском рынке.
Более того, наша страна не планирует останавливаться на достигнутом. Владимир Владимирович поручил руководству "Газпрома" увеличить объемы голубого топлива в хранилищах Евросоюза. Компания приступит к выполнению этого поручения сразу после того, как полностью насытит газом российские хранилища.
Впрочем, платить добром за добро европейцы не привыкли. Недавно в прессе распространили информацию, что Евросоюз намерен завести дело против нашего "Газпрома".
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В России об этом знают, и мы ни на кого не рассчитываем! Только на себя!
"Путин заявляет:"Нужно закачать газ в подземные хранилища". -
Ну не бесплатно же!!! Пиндосы неплохую "халтурку" подкинули России. Лишние деньги не помешают! :)
"Молдавии газа на 700 лимонов прокачали" -
На 433 - остальное %
хотя,смотря по какой цене будут толкать газ в европу.экономика ес может обвалится изз цен на газ и нефть,как бы не оказаться с другой стороны с товаром и мертвыми покупателями,россия тоже зависит от товарооборота с ес
на укрину и цыган насрать,эти могут замерзать к чертям а с фрицами нужно помякше,основной партнер.будь они не ладны