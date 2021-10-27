Россия помогла лишившейся американского топлива Европе

Россия помогла лишившейся американского топлива Европе
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вашингтон мало интересуют проблемы европейцев

Газовый кризис в западных государствах стал одной из основных тем обсуждений на международной арене. Европейцы действительно серьезно пострадали из-за сложившейся ситуации. Однако, как рассказал глава России Владимир Путин, наша страна вовремя пришла на выручку зарубежным партнерам.

Главнокомандующий сообщил, что российский энергетический гигант "Газпром" полностью восполнил нехватку американского голубого топлива в европейских хранилищах. Владимир Владимирович в очередной раз напомнил, из-за чего в Евросоюзе разразилась газовая катастрофа. В первую очередь, проблемы начались после снижения собственной добычи энергоресурсов в европейских государствах, а также существенного сокращения поставок в ЕС сжиженного природного газа из Америки.

Американцы решили оставить свои энергоресурсы себе, а "Газпром", напротив, пришел на выручку европейским партнерам. По словам президента, наша энергетическая компания полностью и даже с излишком закрыла недостачу американского газа на европейском рынке.

Более того, наша страна не планирует останавливаться на достигнутом. Владимир Владимирович поручил руководству "Газпрома" увеличить объемы голубого топлива в хранилищах Евросоюза. Компания приступит к выполнению этого поручения сразу после того, как полностью насытит газом российские хранилища.

Впрочем, платить добром за добро европейцы не привыкли. Недавно в прессе распространили информацию, что Евросоюз намерен завести дело против нашего "Газпрома".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость322854
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Гость324312
Я ору от злости! Я проживаю в Германии и вижу,слышу,читаю как коллективный запад хочет уничтожить Россию!Путин для них исчадие ада и никогда,никогда не будет для них равноправным!Если у России возникнут проблемы никто и не подумает помочь!И ,что я слышу,Путин заявляет:"Нужно закачать газ в подземные хранилища".Папа родной! Молдавии газа на 700 лимонов прокачали,а по телику призываю скинуться на лечение детям.С бандеровцами торгуют! Слышать озабочености российского МИДа уже просто противно,а здесь на западе только смеютя.Раньше я был,если так можно выразится,путинист,а сейчас не понимаю ничего.
"Если у России возникнут проблемы никто и не подумает помочь!" -
В России об этом знают, и мы ни на кого не рассчитываем! Только на себя!
"Путин заявляет:"Нужно закачать газ в подземные хранилища". -
Ну не бесплатно же!!! Пиндосы неплохую "халтурку" подкинули России. Лишние деньги не помешают! :)
"Молдавии газа на 700 лимонов прокачали" -
На 433 - остальное %
М
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Гость324312
Я ору от злости! Я проживаю в Германии и вижу,слышу,читаю как коллективный запад хочет уничтожить Россию!Путин для них исчадие ада и никогда,никогда не будет для них равноправным!Если у России возникнут проблемы никто и не подумает помочь!И ,что я слышу,Путин заявляет:"Нужно закачать газ в подземные хранилища".Папа родной! Молдавии газа на 700 лимонов прокачали,а по телику призываю скинуться на лечение детям.С бандеровцами торгуют! Слышать озабочености российского МИДа уже просто противно,а здесь на западе только смеютя.Раньше я был,если так можно выразится,путинист,а сейчас не понимаю ничего.
я вас поддержу,сам на днях писал что наш батюшка чет совсем поплыл
хотя,смотря по какой цене будут толкать газ в европу.экономика ес может обвалится изз цен на газ и нефть,как бы не оказаться с другой стороны с товаром и мертвыми покупателями,россия тоже зависит от товарооборота с ес
на укрину и цыган насрать,эти могут замерзать к чертям а с фрицами нужно помякше,основной партнер.будь они не ладны
Гость324312
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Я ору от злости! Я проживаю в Германии и вижу,слышу,читаю как коллективный запад хочет уничтожить Россию!Путин для них исчадие ада и никогда,никогда не будет для них равноправным!Если у России возникнут проблемы никто и не подумает помочь!И ,что я слышу,Путин заявляет:"Нужно закачать газ в подземные хранилища".Папа родной! Молдавии газа на 700 лимонов прокачали,а по телику призываю скинуться на лечение детям.С бандеровцами торгуют! Слышать озабочености российского МИДа уже просто противно,а здесь на западе только смеютя.Раньше я был,если так можно выразится,путинист,а сейчас не понимаю ничего.
Гость 364012
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Украинец Херсон
Як вам не соромно так відверто брехати,а,москалі? Росія Европі не допомогає.Це Україна допомогає і Европі і США.
нэ брэшы, це молдова усым помгае, а нэ Украина !
Гость321589
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Украинец Херсон
Як вам не соромно так відверто брехати,а,москалі? Росія Европі не допомогає.Це Україна допомогає і Европі і США.
Я не понял,что бандеровец проскулил! <цензура> на <цензура> со своей собачьей мовой с РУССКОГО сайта выкидыш абортированный!
Гость325791
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Через Украину будут заполнять хранилища скорее всего. Европа плюет Путину в лицо , оскорбляет , а он рад ей помогать. Тьфу , противно !
М
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Украинец Херсон
Як вам не соромно так відверто брехати,а,москалі? Росія Европі не допомогає.Це Україна допомогає і Европі і США.
ггггггг,скучно было бы не будь в мире таких клоунов
Гость325787
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идити вы с такими навостями на три буквы - рпц, читать противно!
Украинец Херсон
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Як вам не соромно так відверто брехати,а,москалі? Росія Европі не допомогає.Це Україна допомогає і Европі і США.
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