Испугавшиеся холодов украинцы спешно отменили запрет на покупку электроэнергии в РФ

Испугавшиеся холодов украинцы спешно отменили запрет на покупку электроэнергии в РФ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Принципы незалежных рассыпались, как только запахло жареным

Украинские власти выстраивают свою внешнюю политику на одностороннем противостоянии с нашей страной. Местные деятели не прекращают кидаться оскорблениями и на регулярной основе позволяют себе антироссийские выпады. Однако, как только в Незалежной начинаются проблемы, они тут же вспоминают о надежном партнере в лице России.

Так случилось и в этот раз. Недавно гордые украинцы пафосно отказывались от наших энергетических ресурсов. Но в стране начался серьезный дефицит, и Киеву пришлось оперативно переобуться. По имеющимся в распоряжении журналистов данным, киевские власти не будут отказываться от импорта электроэнергии из России и Белоруссии в ноябре. Такую информацию публикует "Интерфакс".

Решение о возобновлении поставок энергетических ресурсов принято на фоне больших проблем с углем и газом. При наступлении холодов Украина попросту может замерзнуть. Если люди будут лишены еще и электроэнергии, то в стране может разразиться настоящая гуманитарная катастрофа. В кои-то веки киевские верховодцы решили позаботиться о своем народе и отказались от чреватого бойкотирования Москвы и Минска.

Кстати, недавно схожим образом поступила Литва. Вильнюс постоянно выражает недовольство политикой Белоруссии, однако все также нуждается в энергетических ресурсах из этой страны.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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