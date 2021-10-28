Россияне должны отдавать каждый третий заработанный рубль

Россияне продолжают набирать кредиты, стремительно увеличивая долговую нагрузку. Помешать этому пока не смогли ни действия ЦБ, повысившего ключевую ставку, ни рекордное падение реальных располагаемых доходов граждан.

В долгах, как в шелках

Очередным напоминанием о том, что с долговой нагрузкой россиян что-то не так стали данные исследования, проведенного проектом ОНФ "За права заемщиков". В соответствии с ними, в первом полугодии 2021 года уровень долговой нагрузки российских граждан вырос с 27% до 35% от уровня их доходов.

Это означает, что в среднем, каждый третий заработанный гражданином рубль уходит на погашение ранее взятых кредитов.

В некоторых регионах ситуация доходит до того, что большая часть заемщиков работает только на то, чтобы обслуживать накопившуюся задолженность. Это не удивительно, так как значительную часть кредитов составляют займы микрофинансовых организаций.

"Наши наблюдения демонстрируют еще одну интересную тенденцию: в некоторых регионах с высокой насыщенностью кредитов всех категорий растет средний чек "займов до зарплаты". То есть высока вероятность того, что заемщики, которым из-за высокого показателя долговой нагрузки банки в кредитовании отказывают, все чаще идут за средствами на микрофинансовый рынок, где кредиторы более лояльны в этом смысле", – цитируют "Известия" руководителя проекта Евгению Лазареву.

Хуже всего ситуация обстоит в таких регионах, как Республика Тыва, где уровень долговой нагрузки населения достиг 80% от доходов. Критическая ситуация с закредитованностью населения складывается в Калмыкии (64%), Ленинградской области (50%), Удмуртии (50%) и Чувашии (50%). Как и говорила Евгения Лазарева, в регионах с наибольшей закредитованностью растет спрос на услуги микрофинансовых организаций, предоставляющих займы под 300% годовых и выше.

Что происходит и почему?

Как пояснил "Утру.news" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал, уровень закредитованности населения был довольно высок и до пандемии, возникший кризис только обнажил проблему, ключевой причиной которой является низкая финансовая грамотность населения.

"Получение кредита на срочные нужды – нормальная и распространенная практика во всем мире, но есть важное условие: граждане должны внимательно читать договоры и понимать, что такое процентная ставка, на что она влияет и какие вообще условия прописаны в том или ином договоре", - говорит Сигал.

По его словам, граждане зачастую берут займы в МФО, не читая текст договора, отчего и идут высокие ежемесячные платежи и жесткие условия по просрочкам.

Еще одна причина роста закредитованности в регионах, по мнению эксперта – это желание закрыть финансовые потребности в период действия низкой ключевой ставки.

"Сейчас ставка выросла с 4,25 до 7,5, соответственно, кредиты стали дороже, и население будет их брать значительно реже", – говорит Сигал.

Россияне на крючке у банкиров

Последствия бесконтрольного получения россиянами потребительских кредитов очевидны.

По данным Национального бюро кредитных историй, на сегодняшний день в России среднем на одного заемщика приходится порядка 2,1 кредита. По информации ЦБ, с начала года россиянами получено новых кредитов на 3,591 триллиона, а за последние 12 месяцев – 4,57 триллиона.

Это поистине невероятные цифры, так как их динамика определяет и динамику кредитной просрочки, которая также растет. По данным Федеральной службы судебных приставов, за первое полугодие 2021 года, на принудительное взыскание передано 2,3 триллиона рублей просроченных долгов по кредитам. Число дел о взыскании с физических лиц возросло с 8 миллионов в начале года до 12 миллионов. Общая сумма взыскания увеличилась на 0,5 триллиона рублей. Средний размер взысканий с одного должника по данным приставов составляет 191,6 тысячи рублей.

Нужно еще больше кредитов

Парадокс ситуации заключается в том, что нынешний уровень закредитованности некоторым представителям крупного бизнеса кажется недостаточным. По мнению главы экосистемы "Сбер" Германа Грефа, российские граждане… недокредитованы. Об этом он заявил во вторник во время встречи с президентом страны.

"Очень сильно мы недокредитованы, и ипотека у нас пока по отношению к ВВП находится на очень низком уровне. Мы считаем, что по отношению к ВВП мы имеем рост примерно в 2,5 раза по ипотечному кредиту – [как] для стран с сопоставимым объёмом спроса", – сказал Герман Греф.

Тот факт, что глава Сбера нацеливается на ипотеку, не может не настораживать, учитывая огромный навес плохо обеспеченных кредитов, возникший в последнее время благодаря т.н. льготной ипотеке. Займы выдавались без должной проверки финансового состояния заемщика и с пониженным первоначальным взносом, который зачастую также формировался за счет кредитов.

По мнению Грефа, ипотечное кредитование необходимо наращивать. Зачем? На этот вопрос Греф дает прямой и понятный ответ: "скорее всего, мы в ближайшие годы будем иметь и спрос на рынке строительства и стройматериалов, что хорошо".

В заключение приведем еще немного официальных цифр. В том числе и по столь близкой сердцу Германа Грефа ипотеке. Так, по информации ЦБ, за январь-август 2021 года россияне получили 1,23 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 3,56 трлн рублей. Это на 27,8% превышает результаты прошлого года в количественном выражении и на 52% – по объему. За 8 месяцев текущего года ипотечная задолженность граждан выросла на 1,73 триллиона рублей, до 11,238 трлн.

В случае, предложенного Грефом, увеличения объемов ипотечного кредитования в 2,5 раза, объем закредитованности россиян возрастет еще на 16,857 триллиона рублей до общей суммы в 28 с лишним триллионов.

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