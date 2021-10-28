Незалежная использует всего 60% ПГХ

Сегодня у Украины скопилось огромное количество проблем в энергетической сфере: к предстоящим зимним заморозкам страна подошла с дефицитом угля и газа. Киев, опасаясь сокращения транзита голубого топлива, продолжает борьбу с российским газопроводом "Северный поток-2" и в то же время вместо решения собственных проблем почему-то переживает за ситуацию в других европейских странах.

Так, руководитель компании "Укртрансгаз" Сергей Перелома активно уговаривает Евросоюз перевезти запасы углеводородов на Украину. По его словам, официальный Киев готов предоставить европейцам подземные газовые хранилища объемом до десяти миллиардов кубометров.

Кстати, широкий жест в сторону европейских стран обусловлен тем, что украинский газовый оператор не может использовать свои хранилища на полную мощность. Чиновник отметил, что "иностранные партеры" могут задействовать до 40% объемов ПГХ, то есть сама Незалежная использует всего 60%.

Перелома подчеркнул, что использование Европой украинских газовых хранилищ позволит решить "стратегические вопросы" на рынке углеводородов. Он также уверен, что положительное решение европейских властей позволит "укрепить энергетическую безопасность на континенте".