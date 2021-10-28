Евросоюзу предложили хранить запасы газа на Украине

Евросоюзу предложили хранить запасы газа на Украине
Фото: Alona_nikolaievychukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Незалежная использует всего 60% ПГХ

Сегодня у Украины скопилось огромное количество проблем в энергетической сфере: к предстоящим зимним заморозкам страна подошла с дефицитом угля и газа. Киев, опасаясь сокращения транзита голубого топлива, продолжает борьбу с российским газопроводом "Северный поток-2" и в то же время вместо решения собственных проблем почему-то переживает за ситуацию в других европейских странах.

Так, руководитель компании "Укртрансгаз" Сергей Перелома активно уговаривает Евросоюз перевезти запасы углеводородов на Украину. По его словам, официальный Киев готов предоставить европейцам подземные газовые хранилища объемом до десяти миллиардов кубометров.

Кстати, широкий жест в сторону европейских стран обусловлен тем, что украинский газовый оператор не может использовать свои хранилища на полную мощность. Чиновник отметил, что "иностранные партеры" могут задействовать до 40% объемов ПГХ, то есть сама Незалежная использует всего 60%.

Перелома подчеркнул, что использование Европой украинских газовых хранилищ позволит решить "стратегические вопросы" на рынке углеводородов. Он также уверен, что положительное решение европейских властей позволит "укрепить энергетическую безопасность на континенте".

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость325347
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Ну в общем ничего нового. Украина предлагает ЕС перевести свои газовые запасы к нет, т.е. нагрузить свой транзит. При этом я даже не сомневаюсь, что отчитываться перед западом они будут по своим калькуляторам и винить Газпром что он мол не докачал газа в трубу. Ворьё.
tehnik74
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Надо же какое хитрое животное этот Перелома.
Гость322725
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А Киеву по фигу к кому присасываться лишь-бы присосаться. Желание своровать и халява неистребимо.
Гость325911
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Мда, у любого хранилища есть потери, т.е. усушка-утруска. У хохляцкого - десятикратная.
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