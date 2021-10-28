Падение доходов бюджета компенсируют за счет стариков и инвалидов

Россиян ожидает новое повышение пенсионного возраста. К такому мнению пришли эксперты МГУ, проанализировавшие проект бюджета на 2022-2024 годы.

Они обратили внимание на то, что правительство уже сейчас предлагает готовиться к уменьшению доходов бюджета от продажи нефти и газа. Это связано с активным переходом потребителей на другие источники энергии. В итоге к 2036 году ожидается снижение доли доходов от экспорта ископаемых углеводородов на 3,5 п.п. ВВП, пишет "Форбс" со ссылкой на отзыв МГУ.

Чтобы сбалансировать падение доходов, предлагается снизить расходы федерального и региональных бюджетов. В частности, на расходы Пенсионного фонда РФ в бюджетном плане предусматривается сокращение с 7,8% ВВП в 2021 году до 5,9% ВВП в 2036 году.

По мнению экспертов, добиться этого можно или за счет уменьшения размера пенсий, или, что более вероятно, за счет очередного повышения пенсионного возраста и при этом сокращения возможностей досрочного выхода на пенсию, передает URA.RU.

В целом аналитики МГУ указывают, что нынешний проект бюджета, внесенный в Госдуму 30 сентября, основан на довольно "оптимистичном" прогнозе Минэкономразвития по росту российской экономики. Велика вероятность, что статьи расходов придется пересматривать, поскольку инфляция уже выше ожидаемого. Есть мнение, что регулятор уже потерял контроль над ситуацией.

Рассмотрение проекта бюджета в первом чтении депутатами нижней палаты парламента запланировано на 28 октября.

Ранее эксперты обратили внимание, что в России увеличивается число банкротств.