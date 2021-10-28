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Россиян ожидает новое повышение пенсионного возраста. К такому мнению пришли эксперты МГУ, проанализировавшие проект бюджета на 2022-2024 годы.
Они обратили внимание на то, что правительство уже сейчас предлагает готовиться к уменьшению доходов бюджета от продажи нефти и газа. Это связано с активным переходом потребителей на другие источники энергии. В итоге к 2036 году ожидается снижение доли доходов от экспорта ископаемых углеводородов на 3,5 п.п. ВВП, пишет "Форбс" со ссылкой на отзыв МГУ.
Чтобы сбалансировать падение доходов, предлагается снизить расходы федерального и региональных бюджетов. В частности, на расходы Пенсионного фонда РФ в бюджетном плане предусматривается сокращение с 7,8% ВВП в 2021 году до 5,9% ВВП в 2036 году.
По мнению экспертов, добиться этого можно или за счет уменьшения размера пенсий, или, что более вероятно, за счет очередного повышения пенсионного возраста и при этом сокращения возможностей досрочного выхода на пенсию, передает URA.RU.
В целом аналитики МГУ указывают, что нынешний проект бюджета, внесенный в Госдуму 30 сентября, основан на довольно "оптимистичном" прогнозе Минэкономразвития по росту российской экономики. Велика вероятность, что статьи расходов придется пересматривать, поскольку инфляция уже выше ожидаемого. Есть мнение, что регулятор уже потерял контроль над ситуацией.
Рассмотрение проекта бюджета в первом чтении депутатами нижней палаты парламента запланировано на 28 октября.
Ранее эксперты обратили внимание, что в России увеличивается число банкротств.
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ДА ТАКЖЕ
я был во многих странах и везде РАБОТАЮЩИЙ себя видел РАБОМ
оттуда и фиесты и праздники и отпуска и желание быстро карьеру поставить чтобы МЕНЬШЕ РАБОТАТЬ в итоге
заодно и получать больше
вот и вся ЭКОНОМИКА по имени ФУФЛО
бюджеты законы отчеты - все то ЛИПА лишь бы РАБЫ оставались рабами а начальники рабовладельцами - зато весь мир поет сказку о том что Менеджмент это БЛАГО как и БИЗНЕСМЕН))
и люди в это верят лишь потому что думают что могут в этой жизни перехитрить свою жизнь и стать под старую <цензура> РАБОВЛАДЕЛЬЦЕМ))
себя обманывать
мне уже с 18 лет НИКОГДА не хотелось работать и по единственной причине - нас в ШКОЛЕ УЧИЛИ что РАБЫ не мы и МЫ НЕ РАБЫ
а РАБОТА и подразумевает что ты становишься РАБОМ
на интуитивном уровне мы молодые уже в школе ЭТО ПОНИМАЛИ и потому НИКОГДА не хотели убирать в школе и где то там собирать бумагу макулатуру
потому что УЧИЛИ Нас ЛЖИ что работа это БЛАГО - а кто работал в итоге - ГУЛАГ тюремщики срочная служба строила БАМ - то есть все время ЗАСТАВЛЯЛИ РАБОТАТЬ подневольных рабов
а что изменилось сейчас - НИЧЕГО
сделай эти важные шаги в работе и все будет налаживаться
не будет желание ни у кого работать
и ЭТО ГЛАВНОЕ что обязаны люди ПОНЯТЬ
РАБОТАТЬ никто не обязан
РАБОТА это грех
от РАБОТЫ кони дохнут
и что делать?
а делать надо с малого - если НИКТО НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ то надо УРОВЕНЬ зарплат УРАВНИВАТЬ чтобы во первых не было никому обидно
во вторых - работы надо СОКРАЩАТЬ до 4 часов в день
в третьих - надо чтобы работали уже 4 дня в неделю и дальше уменьшать рабочее время
в четвертых - отпуска по ТРИ месяца в году и больше
в пятых - РАБОТАТЬ совместно с кем то ВСЕГДА чтобы не было и СКУЧНО от работы и чтобы КАЖДЫЙ ДРУГ ДРУГА подстраховывал
работать рабом ?