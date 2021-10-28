Правительство задумало новое повышение пенсионного возраста – эксперты МГУ

Правительство задумало новое повышение пенсионного возраста – эксперты МГУ
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Падение доходов бюджета компенсируют за счет стариков и инвалидов

Россиян ожидает новое повышение пенсионного возраста. К такому мнению пришли эксперты МГУ, проанализировавшие проект бюджета на 2022-2024 годы.

Они обратили внимание на то, что правительство уже сейчас предлагает готовиться к уменьшению доходов бюджета от продажи нефти и газа. Это связано с активным переходом потребителей на другие источники энергии. В итоге к 2036 году ожидается снижение доли доходов от экспорта ископаемых углеводородов на 3,5 п.п. ВВП, пишет "Форбс" со ссылкой на отзыв МГУ.

Чтобы сбалансировать падение доходов, предлагается снизить расходы федерального и региональных бюджетов. В частности, на расходы Пенсионного фонда РФ в бюджетном плане предусматривается сокращение с 7,8% ВВП в 2021 году до 5,9% ВВП в 2036 году.

По мнению экспертов, добиться этого можно или за счет уменьшения размера пенсий, или, что более вероятно, за счет очередного повышения пенсионного возраста и при этом сокращения возможностей досрочного выхода на пенсию, передает URA.RU.

В целом аналитики МГУ указывают, что нынешний проект бюджета, внесенный в Госдуму 30 сентября, основан на довольно "оптимистичном" прогнозе Минэкономразвития по росту российской экономики. Велика вероятность, что статьи расходов придется пересматривать, поскольку инфляция уже выше ожидаемого. Есть мнение, что регулятор уже потерял контроль над ситуацией.

Рассмотрение проекта бюджета в первом чтении депутатами нижней палаты парламента запланировано на 28 октября.

Ранее эксперты обратили внимание, что в России увеличивается число банкротств. 

Источник: Forbes
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВВМ
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игорь
а что думают на счет работы люди везде в мире?
ДА ТАКЖЕ
я был во многих странах и везде РАБОТАЮЩИЙ себя видел РАБОМ
оттуда и фиесты и праздники и отпуска и желание быстро карьеру поставить чтобы МЕНЬШЕ РАБОТАТЬ в итоге
заодно и получать больше
вот и вся ЭКОНОМИКА по имени ФУФЛО
бюджеты законы отчеты - все то ЛИПА лишь бы РАБЫ оставались рабами а начальники рабовладельцами - зато весь мир поет сказку о том что Менеджмент это БЛАГО как и БИЗНЕСМЕН))
и люди в это верят лишь потому что думают что могут в этой жизни перехитрить свою жизнь и стать под старую <цензура> РАБОВЛАДЕЛЬЦЕМ))
себя обманывать
Как же много каши в твоей голове!!!!!!!!
игорь
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Гость из Амстердама
и желание работать у тебя появится ! а то ты всё на пенсию да на пенсию как старый дедушка !
а что думают на счет работы люди везде в мире?
ДА ТАКЖЕ
я был во многих странах и везде РАБОТАЮЩИЙ себя видел РАБОМ
оттуда и фиесты и праздники и отпуска и желание быстро карьеру поставить чтобы МЕНЬШЕ РАБОТАТЬ в итоге
заодно и получать больше
вот и вся ЭКОНОМИКА по имени ФУФЛО
бюджеты законы отчеты - все то ЛИПА лишь бы РАБЫ оставались рабами а начальники рабовладельцами - зато весь мир поет сказку о том что Менеджмент это БЛАГО как и БИЗНЕСМЕН))
и люди в это верят лишь потому что думают что могут в этой жизни перехитрить свою жизнь и стать под старую <цензура> РАБОВЛАДЕЛЬЦЕМ))
себя обманывать
игорь
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Гость из Амстердама
и желание работать у тебя появится ! а то ты всё на пенсию да на пенсию как старый дедушка !
не надо понимать РАБОТУ как то иначе если не работать больше 30 лет где то
мне уже с 18 лет НИКОГДА не хотелось работать и по единственной причине - нас в ШКОЛЕ УЧИЛИ что РАБЫ не мы и МЫ НЕ РАБЫ
а РАБОТА и подразумевает что ты становишься РАБОМ
на интуитивном уровне мы молодые уже в школе ЭТО ПОНИМАЛИ и потому НИКОГДА не хотели убирать в школе и где то там собирать бумагу макулатуру
потому что УЧИЛИ Нас ЛЖИ что работа это БЛАГО - а кто работал в итоге - ГУЛАГ тюремщики срочная служба строила БАМ - то есть все время ЗАСТАВЛЯЛИ РАБОТАТЬ подневольных рабов
а что изменилось сейчас - НИЧЕГО
игорь
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Гость из Амстердама
и желание работать у тебя появится ! а то ты всё на пенсию да на пенсию как старый дедушка !
достаточно?
сделай эти важные шаги в работе и все будет налаживаться
игорь
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Гость из Амстердама
и желание работать у тебя появится ! а то ты всё на пенсию да на пенсию как старый дедушка !
конечно нет
не будет желание ни у кого работать
и ЭТО ГЛАВНОЕ что обязаны люди ПОНЯТЬ
РАБОТАТЬ никто не обязан
РАБОТА это грех
от РАБОТЫ кони дохнут
и что делать?
а делать надо с малого - если НИКТО НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ то надо УРОВЕНЬ зарплат УРАВНИВАТЬ чтобы во первых не было никому обидно
во вторых - работы надо СОКРАЩАТЬ до 4 часов в день
в третьих - надо чтобы работали уже 4 дня в неделю и дальше уменьшать рабочее время
в четвертых - отпуска по ТРИ месяца в году и больше
в пятых - РАБОТАТЬ совместно с кем то ВСЕГДА чтобы не было и СКУЧНО от работы и чтобы КАЖДЫЙ ДРУГ ДРУГА подстраховывал
Гость из Амстердама
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Гость322725
Не сцы скоро все вы рванете кто куда на заработки к панам гальюны чистить да холопами, это ваше всё.
A мне сказали не брать их , у ниx между зубов навозик торчит, и туалеты в польше они не качественно моють... вот тяк..не нужны они и нам тут
Гость из Амстердама
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игорь
так не будет желания вообще работать людям)
люди будут уходить с работы чтобы просто отдохнуть от маразма рабовладельцев
будут на вилы рабовладельцев ставить рабы
и вообще - все проблемы в экономике НАДУМАННЫ
есть простой способ все решить нараз - это всем доходы распределять ПОРАВНУ
чего не захотели сделать большевики коммунисты за 70 лет- став красными капиталистами
директор обязан получать столько сколько и дворник
и не будет больше понятия в бюджете вообще вопроса Откуда достать деньги
если все будут РАВНО получать не важно будет после какие расходы делать
привет циникам
и желание работать у тебя появится ! а то ты всё на пенсию да на пенсию как старый дедушка !
Гость из Амстердама
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игорь
тут я - тут))
экономика как вид деятельности придуманный еще греками имеющих РАБОВ так и остается той же самой уже 4000 лет если не больше
рабы все ТЕ кто работает на кого то
и не важно при каких условиях он перестает быть рабом- пока у тебя есть начальник он твой рабовладелец а ты РАБ
поэтому люди и стремятся стать руководителями чтобы не быть РАБОМ
цинично и то что оказывается ты еще и к тому же будешь получать Больше ))
ничего не делать в итоге не быть рабом и получать Больше))
вот и вся экономика
а то ребята сказали, что они не против если ты уедешь ко мне рабом работать :) рабу пенсия не нужна , раб бесплатно работает, но я тебе буду платить
Гость из Амстердама
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игорь
тут я - тут))
экономика как вид деятельности придуманный еще греками имеющих РАБОВ так и остается той же самой уже 4000 лет если не больше
рабы все ТЕ кто работает на кого то
и не важно при каких условиях он перестает быть рабом- пока у тебя есть начальник он твой рабовладелец а ты РАБ
поэтому люди и стремятся стать руководителями чтобы не быть РАБОМ
цинично и то что оказывается ты еще и к тому же будешь получать Больше ))
ничего не делать в итоге не быть рабом и получать Больше))
вот и вся экономика
а то ребята сказали что они не против если ты уедешь ко мне рабом работать :) рабу пенсия не нужна , раб бесплатно работает, но я тебе буду платить
Гость из Амстердама
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игорь
только имитируют свою занятость
лучше уж тогда людям вообще нигде не работать чем Властвовать и всем доказывать через ЗЛО другим что ты НУЖЕН
нет - твоя работа НИКОМУ не нужна потому что ВШИВАЯ
а какая работа не нужна - да все уровни начиная со второй руководителя который имеет своего подчиненного и выше
развели отчетность кто кому и сколько и в итоге ОТЧЕТ полетел в корзину в мусор
и пока люди будут лгать что они нужны кому то кроме себя РАБЫ будут до тех пор вечно лишаясь и зарплат и пенсий
игорь поехали ко мне , есть вакансии, или ты не любишь
работать рабом ?
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