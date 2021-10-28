Компания Equinor планирует экспортировать остатки газа

Активная борьба целого ряда недальновидных западных политиков с российским газопроводом "Северный поток-2" и безуспешные попытки санкционного давления сыграли злую шутку с европейскими потребителями. В преддверии зимних заморозков на континентальном рынке энергоресурсов вспыхнул кризис. Восполнить дефицит газа в Европе теперь планирует Норвегия.

Компания Equinor намерена прекратить закачку голубого топлива в шельфовое местонахождение в Северном море. Она использует метод газлифта для добычи нефти. Генеральный директор норвежского энергетического гиганта отметил, что оставшийся газ может быть направлен европейским потребителям. Андерс Опедал заявил, что его компания станет надежным экспортером при таких высоких ценах.

Иными словами, Норвегия просто решила заработать на европейских партнерах, воспользовавшись энергетическим кризисом, созданном руками недальновидных политиков. Примечательно, что конкурент "Газпрома" готов ежедневно поставлять в Европу всего восемь миллионов кубометров газа, что, конечно, особо не скажется на общих объемах.

Меж тем, руководитель компании иронично заметил, что зимой "каждая молекула топлива" будет иметь значение. Он также считает, что запуск "Северного потока-2" повлиял на неопределенность на газовом рынке.

Напомним, ранее решить энергетические проблемы Европы захотела Украина. Глава местного газового оператора предложил европейским странам использовать украинские хранилища для закачки голубого топлива.