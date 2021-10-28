Россия спасет Казахстан от энергокризиса по рыночной цене

Россия спасет Казахстан от энергокризиса по рыночной цене
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Привычка Нур-Султана пользоваться генерацией РФ без договора больше не устраивает Москву

Россия может удвоить поставки электроэнергии в Казахстан. Это спасет соседнюю республику от кризиса в связи с дефицитом электроэнергии. Свои предложения компания "Интер РАО" уже направила казахским партнерам.

Сейчас местная энергогенерация уже работает на пределе возможностей. Дело не только в том, что там старые ТЭС, а впереди зимний сезон. Проблему усугубляет то, что в республике очень увлеклись криптовалютой, точнее в Казахстан переселились некоторые крупные майнинговые фермы из Китая.

"Нехватка электроэнергии в стране вызвана преимущественно ростом числа майнеров в Казахстане, они дают большую нагрузку на энергосистему",

– рассказала "Известиям" член правления российского монополиста по экспорту электроэнергии "Интер РАО" Александра Панина.

Собственный дефицит электроэнергии Казахстан восполняет за счет российских мощностей. Но делает это не санкционированно, а с помощью так называемого перетока. Это невыгодно для России. Во-первых, российские электростанции порой приходится переводить в экстренный режим работы, что снижает их эффективность. Во-вторых, казахская сторона оплачивает потом эти объемы по цене балансирующего рынка, что получается даже ниже, чем средняя цена киловатта в европейской части РФ.

В связи с этим Россия предлагает Казахстану заключить договор на поставки электроэнергии в объеме 300–400 МВт в сутки на коммерческих условиях уже с ноября 2021 года. По оценке эксперта Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Алексея Фаддеева, это увеличит выручку "Интер РАО" в следующем году на 1,4–1,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в 2021 г. Россия вышла на исторический максимум по экспорту электроэнергии. Заметнее выросли всего поставки в Финляндию, Грузию и республики Прибалтики. Кроме того, запрет на покупку российской электроэнергии отменили на Украине. В Киеве руководствовались примером Вильнюса, который предпочел отказаться от политических лозунгов, лишь бы не заморозить население зимой.

Источник: Известия
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гы
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То-то у меня недавно вдруг возникли проблемы с электроэнергией. Теперь ясно: всё лучшее - на экспорт.
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