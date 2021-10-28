В Варшаве считают, что платят слишком дорого

Польская компания PGNiG обратилась к "Газпрому" с просьбой пересмотреть стоимость газа в сторону ее уменьшения. Запрос направлен в Москву 28 октября, при этом в Варшаве рассчитывают, что платить на новых условиях она сможет уже с 1 ноября.

В своем письме PGNiG напоминает "Газпрому", что по контракту стоимость поставок может быть пересмотрена в зависимости от изменений на газовом рынке.

"В последнее время мы наблюдали беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта чрезвычайная ситуация является основой для пересмотра ценовых условий, на которых мы покупаем топливо по Ямальскому контракту",

– приводит РИА "Новости" выдержку из письма PGNiG.

Договор о поставках газа из РФ в Польшу был заключен 25 сентября 1996 года. Он предусматривает покупку польской стороной не менее 8,7 млрд кубометров сырья в год. При этом раз в три года каждая сторона может потребовать пересмотра тарифов. Контракт истекает через год, в конце 2022 года. В Варшаве уже заявили, что не собираются его продлевать.

В прошлом году Польша через арбитраж добилась от России компенсации переплаты за газ, доказав, что на спотовых рынках цены были ниже. После этого "Газпром" пошел на принцип и, в свою очередь, потребовал от PGNiG компенсации, опираясь на рыночную ситуацию, когда в связи с коронавирусным кризисом стоимость топлива уходила в минус.