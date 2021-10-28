Польша обратилась к России за скидкой на газ

Польша обратилась к России за скидкой на газ
Фото: Dawid Tatarkiewicz / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
В Варшаве считают, что платят слишком дорого

Польская компания PGNiG обратилась к "Газпрому" с просьбой пересмотреть стоимость газа в сторону ее уменьшения. Запрос направлен в Москву 28 октября, при этом в Варшаве рассчитывают, что платить на новых условиях она сможет уже с 1 ноября.

В своем письме PGNiG напоминает "Газпрому", что по контракту стоимость поставок может быть пересмотрена в зависимости от изменений на газовом рынке.

"В последнее время мы наблюдали беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта чрезвычайная ситуация является основой для пересмотра ценовых условий, на которых мы покупаем топливо по Ямальскому контракту",

– приводит РИА "Новости" выдержку из письма PGNiG.

Договор о поставках газа из РФ в Польшу был заключен 25 сентября 1996 года. Он предусматривает покупку польской стороной не менее 8,7 млрд кубометров сырья в год. При этом раз в три года каждая сторона может потребовать пересмотра тарифов. Контракт истекает через год, в конце 2022 года. В Варшаве уже заявили, что не собираются его продлевать.

В прошлом году Польша через арбитраж добилась от России компенсации переплаты за газ, доказав, что на спотовых рынках цены были ниже. После этого "Газпром" пошел на принцип и, в свою очередь, потребовал от PGNiG компенсации, опираясь на рыночную ситуацию, когда в связи с коронавирусным кризисом стоимость топлива уходила в минус.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ
ГостьПророк
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Турции и Польше надо серьезно подумать,против кого они <цензура>!!
Гость325460
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Морковка в магазине опять подорожает.
ГостьПророк
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Польша,- смутное наше время- они пришли,заняли Москву,но Минин и Пожарский их оттуда попросили восвояси.еле ноги они унесли. А Сусанину,хотел бы пожелать,чтобы взял побольше поляков и их прямо в ад.
Правдоруб
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Завыли прибалтийские <цензура>, главное чтоб Путин не дрогнул , сейчас зима настанет вырастут цены ещё на 50% вся промышленность у русофобских <цензура> остановится
Гость322854
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Потянулась вереница уродов-русофобов с челобитными... Ccykи!!!
"В Варшаве считают, что платят слишком дорого за газ" -
Ну дык не покупайте!
"Польша обратилась к России за скидкой на газ" -
На йхух шагом марш!
"Запрос направлен в Москву 28 октября, при этом в Варшаве рассчитывают, что платить на новых условиях она сможет уже с 1 ноября." -
Да нивапрос - с 1 ноября... 2022 года.
"Контракт истекает через год, в конце 2022 года. В Варшаве уже заявили, что не собираются его продлевать." -
Тем более... Ни о каких скидках не может быть и речи!!! Газпрому терять нечего.
Гость326005
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Пусть теперь сосут ,пшеки
М
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интересно прогнется газпром,ведь уже снижали цены 9пересматривали) и штрафы платили поленьям
гость
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пшекам надо дать возможность заплатить за весь ущерб от политических и бессмысленных санкций западенцов России,от брюселя они отгребли самый богатый куш и это будет справедливо,если что,дядюшка сэм подсобит баксами за исполнительность табаки!
Гость322725
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Пшеки могут вообще ничего не платить, им просто больше газ не продавать, пусть из Норвегии получают по мировым ценам, ато совсем обнаглели.
Гость324362
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В Мире всё дорожает, и даже кизяк подорожал. Продать, но дороже за их глупые выходки. за нападки на Россию.
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