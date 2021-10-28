Постпред России при ЕС разоблачил фейк о сверхдоходах "Газпрома"

Постпред России при ЕС разоблачил фейк о сверхдоходах "Газпрома"
Владимир Чижов. Фото: Mission of Russia EU / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
РФ открыта для переговоров с европейскими партнерами об обеспечении их энергетической безопасности

Обвинения, что Россия наживается на европейцах за счет высоких цен на газ, – это попытка очернить Москву, которая, напротив, уже не один век выступает в качестве "спасителя Европы". На это указал постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в четверг, 28 октября.

Чижов напомнил, что сейчас скачок цен на газ произошел на спотовом рынке. Энергокомпании предпочли не покупать там топливо, рассчитывая разными другими путями дотянуть до весны. Россия же поставляет газ, в основном, по трубопроводам в рамках долгосрочных соглашений.

"Фантазии на тему того, что "Газпром" получает баснословные прибыли, – это очередной фейк. По долгосрочным контрактам цена остается стабильной",

– пояснил Чижов. По его словам, Россия еще задолго до того, как в Европе грянул нынешний энергокризис, предлагала партнерам позаботиться об энергетической безопасности. Переговоры на эту тему экс-глава Еврокомиссии Романо Проди инициировал еще 20 лет назад, когда европейцы столкнулись с проблемами из-за очень холодной зимы. Однако этот диалог, как и по многим другим важным направлениям, был прерван в 2014 году, напомнил постпред.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что американцы лишили Европу своего газа, перенаправив танкеры с СПГ в Азию. Россия же осталась надежным поставщиком. Более того, "Газпром" получил указание увеличить поставки в ЕС, как только газовые хранилища внутри России будут достаточно заполнены в преддверии зимы.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ
Гость325347
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Гость326003
Да ну...и все поверили !!!??? Только что стоит то что предложили на переговорах с Молдавией (?), заставлея её платить и за промосковского режима который потребляет газ российский не оплачивая его...тем образом формируя у Молдовы долг перед газпромом более 700 млн.долларов - хотя территория находится в бандитских-сепаратистских руках поддержжаные москвской "кодлой"- тут и известный всем "Ландромат" и офшоры этой кодлыю
Ну ты сам себе противоречишь. Ты считаешь что там живёт твой народ, ты считаешь что там твоя земля, а не платишь, т.к. там что-то связанное с Москвой. Ты определись. Если не хочешь платить, так и скажи, это территория России и мы за неё не платим. Это к стати касается и хохлов с Донбасом и Луганском. В противном случае нужно забывать о всех претензиях.
Гость326003
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Да ну...и все поверили !!!??? Только что стоит то что предложили на переговорах с Молдавией (?), заставляя её платить и за промосковского режима в Приднестровье, который потребляет российский газ не оплачивая его...тем образом формируя у Молдовы долг перед газпромом более 700 млн.долларов - хотя территория находится в бандитских-сепаратистских руках поддержжаные московской "кодлой"- тут и известный всем "Ландромат" и офшоры этой кодлы.
Гость326003
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Да ну...и все поверили !!!??? Только что стоит то что предложили на переговорах с Молдавией (?), заставлея её платить и за промосковского режима который потребляет газ российский не оплачивая его...тем образом формируя у Молдовы долг перед газпромом более 700 млн.долларов - хотя территория находится в бандитских-сепаратистских руках поддержжаные москвской "кодлой"- тут и известный всем "Ландромат" и офшоры этой кодлыю
гость
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Дык и что если сверхдоходы,за сраньё на трубу 2 и задержку пуска на полтора года,укропабандеровские санкции---России ВЗЫСКАТЬ ПО ПОЛНОЙ с брюселя,ландона и фашингтона!
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