РФ открыта для переговоров с европейскими партнерами об обеспечении их энергетической безопасности

Обвинения, что Россия наживается на европейцах за счет высоких цен на газ, – это попытка очернить Москву, которая, напротив, уже не один век выступает в качестве "спасителя Европы". На это указал постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в четверг, 28 октября.

Чижов напомнил, что сейчас скачок цен на газ произошел на спотовом рынке. Энергокомпании предпочли не покупать там топливо, рассчитывая разными другими путями дотянуть до весны. Россия же поставляет газ, в основном, по трубопроводам в рамках долгосрочных соглашений.

"Фантазии на тему того, что "Газпром" получает баснословные прибыли, – это очередной фейк. По долгосрочным контрактам цена остается стабильной",

– пояснил Чижов. По его словам, Россия еще задолго до того, как в Европе грянул нынешний энергокризис, предлагала партнерам позаботиться об энергетической безопасности. Переговоры на эту тему экс-глава Еврокомиссии Романо Проди инициировал еще 20 лет назад, когда европейцы столкнулись с проблемами из-за очень холодной зимы. Однако этот диалог, как и по многим другим важным направлениям, был прерван в 2014 году, напомнил постпред.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что американцы лишили Европу своего газа, перенаправив танкеры с СПГ в Азию. Россия же осталась надежным поставщиком. Более того, "Газпром" получил указание увеличить поставки в ЕС, как только газовые хранилища внутри России будут достаточно заполнены в преддверии зимы.