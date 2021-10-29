США пристыдили "Газпром" за отказ помогать Европе

США пристыдили "Газпром" за отказ помогать Европе
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Сами американцы поставлять газ союзникам не торопятся

Вашингтон пожурил Москву за то, что она не нарастила поставки газа в Европу. По мнению старшего советника президента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, Россия "может и должна" помочь Евросоюзу, особенно в условиях разгоревшегося энергетического кризиса. 

Для этого "Газпром" должен поставлять голубое топливо сверх законтрактованных объемов, считают в Госдепе. 

Хохштейн также заявил, что Германия должна объяснить России, что "Северный поток-2" будет запущен в марте следующего года. И это в лучшем случае. Поэтому Москва для увеличения поставок должна использовать уже имеющиеся маршруты. Например, ГТС Украины. 

Американец решил, что Россия – единственная, кто хоть как-то способен повлиять на критическую ситуацию на энергетическом рынке. Тем более, уверяет представитель Госдепа, у Москвы все для этого есть. Мол, если есть газ для заполнения "Северного потока-2", значит, найдется топливо и для прокачки по украинской трубопроводной системе.

Такими призывами и заявлениями Вашингтон якобы пытается не допустить негативных последствий от эксплуатации балтийского проекта. Хохштейн указал на то, что уже этой зимой ЕС может столкнуться с острой нехваткой топлива. 

Но сами Соединенные Штаты помогать союзникам не торопятся. Дипломат указал, что у американских компаний, конечно, достаточно СПГ, но власти не хотят давить и указывать, куда нужно экспортировать энергоресурсы. 

Ранее Евросоюзу предложили хранить запасы газа на Украине.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
М
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вместо этого чиновника должна быть российск влассть котораяя призвала америку помочь своим союзникам дешовым газом и пристыдить сша в том что они бросили своих подчиненных (как и в афгане)
но видимо ума не хватает кремлю и миду или ссыкотно печатный станок совестить
Гость326179
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Уже открытым текстом говорит - мол США плевали на своих союзников и не могут давить на свои компании. А Россия значит должны давить на Газпром и при этом постоянно утираться от плевков в душу ? Не получится, господа, все идет к тому, что просто тянем мы время, пока европа тупо не замерзнет :)
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