Сами американцы поставлять газ союзникам не торопятся

Вашингтон пожурил Москву за то, что она не нарастила поставки газа в Европу. По мнению старшего советника президента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, Россия "может и должна" помочь Евросоюзу, особенно в условиях разгоревшегося энергетического кризиса.

Для этого "Газпром" должен поставлять голубое топливо сверх законтрактованных объемов, считают в Госдепе.

Хохштейн также заявил, что Германия должна объяснить России, что "Северный поток-2" будет запущен в марте следующего года. И это в лучшем случае. Поэтому Москва для увеличения поставок должна использовать уже имеющиеся маршруты. Например, ГТС Украины.

Американец решил, что Россия – единственная, кто хоть как-то способен повлиять на критическую ситуацию на энергетическом рынке. Тем более, уверяет представитель Госдепа, у Москвы все для этого есть. Мол, если есть газ для заполнения "Северного потока-2", значит, найдется топливо и для прокачки по украинской трубопроводной системе.

Такими призывами и заявлениями Вашингтон якобы пытается не допустить негативных последствий от эксплуатации балтийского проекта. Хохштейн указал на то, что уже этой зимой ЕС может столкнуться с острой нехваткой топлива.

Но сами Соединенные Штаты помогать союзникам не торопятся. Дипломат указал, что у американских компаний, конечно, достаточно СПГ, но власти не хотят давить и указывать, куда нужно экспортировать энергоресурсы.

Ранее Евросоюзу предложили хранить запасы газа на Украине.