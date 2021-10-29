Зависимость от импорта ставит под угрозу едва ли не всю отрасль

В украинской Раде вновь прошлись по России. Киев обвинил Москву в том, что она "убивает" энергетику страны. Об этом заявила депутат Людмила Буймистер.

Политик отметила, что на данный момент эта отрасль украинской экономики находится в "катастрофическом" положении. Именно этим власти будут прикрываться, когда будут объяснять своему электорату, почему электроэнергия импортируется из России и Белоруссии.

По словам Буймистер, плачевное состояние украинской энергетики связано с тем, что Киев не уделил должное внимание заготовке угля, при этом никак не поддерживая местные добывающие предприятия, пишет "Свободная пресса".

"Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации",

– не унималась депутат Рады.

Из-за Москвы и Минска в итоге страдают украинские генерирующие компании, не говоря уже о том, что энергии не хватает для стабильной работы атомной генерации. Буймистер добавила, что такая зависимость вряд ли закончится чем-то хорошим.

Напомним, что текущей осенью в Незалежной образовался дефицит энергоресурсов, из-за чего возникли проблемы с выработкой электроэнергии. Среди сопутствующих причин называются нехватка угля и взлет цен на газ.

С 1 ноября Киев возобновляет закупки российского и белорусского электричества. На такой шаг Украина пошла после того, как вскрылся обман Литвы. Жителей Незалежной эта новость не на шутку разозлила.