Собянин рассказал о московском экспорте высоких технологий

При поддержке города многие уникальные товары столичных производителей вышли на международные рынки

Москва является крупнейшим поставщиком местной продукции за рубеж. Сотрудничество налажено со 180 странами. Особым спросом пользуются уникальные высокотехнологичные товары. В 2021 г. столичные производители увеличили свою долю экспорта в этом сегменте.

"Несмотря на пандемию, московский бизнес продолжает расширять свое присутствие на мировых рынках высоких технологий. За январь-июль 2021 г. объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы достиг 17,5 млрд долларов – на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года",

– сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге. Он уточнил, что московским производителям принадлежит 27% от общего объема высокотехнологичного экспорта России. Добиться столь потрясающего результата удалось во многом благодаря городским программам целевой поддержки промышленности и экспортеров.

В частности, в Москве действует программа "Экспортный кэшбек". Грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам (но не более 10 млн руб.) получили уже более 190 компаний, в том числе поставщиков литий-ионных аккумуляторных батарей, оборудования для химических лабораторий, валидаторов и кассовых аппаратов для вендинговых автоматов и др.

Еще одно направление – помощь города в оформлении аккаунта на мировых маркетплейсах. Благодаря этому уже более 50 компаний-производителей продуктов питания запустили продажи через китайскую онлайн-площадку Tmall.com и уже осваивают немецкие торговые интернет-площадки – Amazon.de и Kaufbei.tv.

Город также субсидирует сертификацию экспортной продукции, выделяет средства на адаптацию московских товаров к требованиям внешних рынков, помогает с их транспортировкой за рубеж. За счет этого производители несырьевых высокотехнологичных товаров за первую половину года поставили за рубеж продукции на 15,9 млрд долларов.

Особым спросом у иностранных партнеров пользуются разработки, не имеющие достойных аналогов в мире. Например, реагенты для проведения ПЦР-тестов московской компании "ГенТерра". Она также синтезирует сложные олигонуклеотиды, которые закупают фармацевтические компании США, Австралии, Израиля, Испании и других стран для производства лекарств от онкологии.

Бактерицидные облучатели-рециркуляторы закрытого типа московской компании "Световые технологии" для обеззараживания помещений в торговых и деловых центрах, образовательных и медицинских учреждениях активно закупают Германия, Нидерланды, Украина.

Киберпротезы рук компании "Моторика" используют более 2,7 тысячи человек в 12 странах, в том числе Индии и ОАЭ.

Московская компания "АэроДронГрупп" выпускает летательные аппараты для использования в агропромышленной сфере. Эти беспилотники уже применяются во Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане и Узбекистане.

Это – лишь небольшая часть товаров, востребованных за рубежом. Там уже признали, что надпись "Сделано в Москве" является гарантом качества, поэтому предпочитают их конкурентам. А город, со своей стороны, намерен и дальше расширять программы помощь столичным экспортерам.