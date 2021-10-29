Собянин рассказал о московском экспорте высоких технологий

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Москва является крупнейшим поставщиком местной продукции за рубеж. Сотрудничество налажено со 180 странами. Особым спросом пользуются уникальные высокотехнологичные товары. В 2021 г. столичные производители увеличили свою долю экспорта в этом сегменте.
"Несмотря на пандемию, московский бизнес продолжает расширять свое присутствие на мировых рынках высоких технологий. За январь-июль 2021 г. объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы достиг 17,5 млрд долларов – на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года",
– сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге. Он уточнил, что московским производителям принадлежит 27% от общего объема высокотехнологичного экспорта России. Добиться столь потрясающего результата удалось во многом благодаря городским программам целевой поддержки промышленности и экспортеров.
В частности, в Москве действует программа "Экспортный кэшбек". Грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам (но не более 10 млн руб.) получили уже более 190 компаний, в том числе поставщиков литий-ионных аккумуляторных батарей, оборудования для химических лабораторий, валидаторов и кассовых аппаратов для вендинговых автоматов и др.
Еще одно направление – помощь города в оформлении аккаунта на мировых маркетплейсах. Благодаря этому уже более 50 компаний-производителей продуктов питания запустили продажи через китайскую онлайн-площадку Tmall.com и уже осваивают немецкие торговые интернет-площадки – Amazon.de и Kaufbei.tv.
Город также субсидирует сертификацию экспортной продукции, выделяет средства на адаптацию московских товаров к требованиям внешних рынков, помогает с их транспортировкой за рубеж. За счет этого производители несырьевых высокотехнологичных товаров за первую половину года поставили за рубеж продукции на 15,9 млрд долларов.
Особым спросом у иностранных партнеров пользуются разработки, не имеющие достойных аналогов в мире. Например, реагенты для проведения ПЦР-тестов московской компании "ГенТерра". Она также синтезирует сложные олигонуклеотиды, которые закупают фармацевтические компании США, Австралии, Израиля, Испании и других стран для производства лекарств от онкологии.
Бактерицидные облучатели-рециркуляторы закрытого типа московской компании "Световые технологии" для обеззараживания помещений в торговых и деловых центрах, образовательных и медицинских учреждениях активно закупают Германия, Нидерланды, Украина.
Киберпротезы рук компании "Моторика" используют более 2,7 тысячи человек в 12 странах, в том числе Индии и ОАЭ.
Московская компания "АэроДронГрупп" выпускает летательные аппараты для использования в агропромышленной сфере. Эти беспилотники уже применяются во Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане и Узбекистане.
Это – лишь небольшая часть товаров, востребованных за рубежом. Там уже признали, что надпись "Сделано в Москве" является гарантом качества, поэтому предпочитают их конкурентам. А город, со своей стороны, намерен и дальше расширять программы помощь столичным экспортерам.
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