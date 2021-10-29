Россия нанесла еще один удар по украинской энергетике

Россия нанесла еще один удар по украинской энергетике
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Москва прекращает поставки с 1 ноября

Украинские ТЭС остались без российского угля. О том, что с начала третьего осеннего месяца Москва прекращает поставки топлива, сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

В своем телеграм-канале политик заявил, что с ноября угля от России можно не ждать. 

"Речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постное). Такой уголь завозили компании ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ)", 

– объявил Герус. 

Он также добавил, что запрет не распространяется на коксующийся уголь, пишет RT. Таким образом, ограничения на поставку коснутся только топлива, которое используется для нужд энергетики Украины. 

Вероятно, что такой поворот только усугубит и без того непростое состояние энергетики Незалежной. 

Ранее в Раде нашли виноватых в "смерти" отрасли. Депутаты обвинили Россию и Белоруссию в том, что энергетика Незалежной сейчас находится в "катастрофическом" положении. С 1 ноября Киев возобновит закупки российского и белорусского электричества. По мнению Людмилы Буймистер, это окончательно добьет угольную промышленность и отрасль тепловой генерации. 

Из-за энергетического кризиса, который разгорелся на Украине, возникли проблемы с выработкой электроэнергии. Также на состоянии отрасли сказывается недостаток угля и растущие цены на газ. 

Источник: Gerus online ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Tehnik74
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Гость326267
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