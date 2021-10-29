Первая нитка "Северного потока-2" готова к запуску

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Первая нитка "Северного потока-2" была успешно протестирована и уже наполнена газом. Об этом заявил глава австрийской OMV – одного из инвесторов балтийской магистрали.
Вторая линия будет готова к эксплуатации к концу 2021 года. О конкретных датах запуска газопровода Альфред Штерн говорить отказался.
Ранее польский регулятор PGNiG дал негативную оценку сертификации "Северного потока-2".
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