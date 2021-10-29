Долг не прощен: переговоры "Газпрома" с Молдавией по газу провалились

Долг не прощен: переговоры "Газпрома" с Молдавией по газу провалились
Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
На имидже компании этот инцидент никак не скажется, считают в Кремле

Переговоры "Газпрома" с Молдавией закончились провалом. Стороны не смогли прийти к общему мнению. Об этом заявил Дмитрий Песков. 

Российская сторона отказалась прощать республике многомиллионные долги, которые копились не один год. 

"Если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. Но, конечно же, Газпром открыт для продолжения переговоров, для поисков взаимоприемлемых вариантов", 

– заключил пресс-секретарь Владимира Путина. 

Голос Кремля также подчеркнул, что прощать долг Молдавии российская компания не намерена, потому что это противоречит коммерческим интересам "Газпрома". 

Песков добавил, что сложившаяся ситуация никак не скажется на репутации экспортера. Напротив, все чаще европейские лидеры заявляют о том, что компания в полной мере выполняет все взятые на себя обязательства по контрактам. 

Переговоры между сторонами шли последние три дня. Кишинев при этом хотел заключить новый договор, но на тех условиях, которые были раньше. Москва же была готова предоставить республике скидку, но только в случае, если она погасит долг за предыдущие поставки. В Молдавии с таким требованием не согласились, предложив для начала провести аудит и пересчитать сумму, которую называет "Газпром". 

Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала условие для личной встречи с Владимиром Путиным.  

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость325077
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Вот эта мадама пролезла во власть а решить проблемы страны ума видно не хватает.Куда лезут безголовые страну свою сейчас превратит в сраную кухню не больше.Кто выбирает этих баб там что мужиков головастых нет.Под юбку спрятались .
Гость322333
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Гость326053
"Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала условие для личной встречи с Владимиром Путиным" - это как???? Ты приходишь просить, но при этом ставишь условия? Это типа: сосед, дай в займы, но у меня условие - деньги я тебе не верну. Так чтоли?
То есть Путин встречаться с Санду не хочет, а она еще и условия выкатывает? Кто кому нужен-то?
Гость322333
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Гость322118
Молдаване не надо унижаться перед Россией Имейте собственное достоинство
Да, возьмите хаз силой, как хохлы :)
Гость322333
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Что хохлы забыли на этом российском сайте? Геть к себе мовкать. Или тут еще молдавские плиточники полезли, забыв про свою работу? Все кормятся от России, но на нее еще и гавкают. Халявщики
ГостьТрынсь
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Николай Кондаков
Ты (Гость 326053) очень прав - деньги должен возвращать Тираспольскийи режим подопечный Московской кодле. Те которые поддержвает сепаратистский режим в Тирасполе, они-же которые потребляли газ без того чтобы заплатил за него.
долг не тирасполя. Где вас дебилов выращивают?
Грость
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Гость322118
Молдаване не надо унижаться перед Россией Имейте собственное достоинство
"Молдаване не надо унижаться перед Россией Имейте собственное достоинство" - достоинтво без газа может зимой и того... Отмёрзнуть!
гость
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Николай Кондаков, цыган, денег нам твоя проститутка крашеная должна, вот если она признает независимость приднестровской республики тогда так и быть мы вас утырков сильно натягивать не будем, так на пол шишечки вставим и пока все на этом до лучших времен.
М
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Николай Кондаков
Ты (Гость 326053) очень прав - деньги должен возвращать Тираспольскийи режим подопечный Московской кодле. Те которые поддержвает сепаратистский режим в Тирасполе, они-же которые потребляли газ без того чтобы заплатил за него.
овца а при чем здесь приднестровье,долг этот именно молдавский без приднестровья
тупизна цыганская
Гость322854
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Николай Кондаков
Ты (Гость 326053) очень прав - деньги должен возвращать Тираспольскийи режим подопечный Московской кодле. Те которые поддержвает сепаратистский режим в Тирасполе, они-же которые потребляли газ без того чтобы заплатил за него.
Колян, ну ты придурок - хотя бы подробности проблемы изучил, прежде чем квакать! Россия поставляет газ в Приднестровье БЕСПЛАТНО!!! 433млн. баксов - это долг за газ самой Молдавии, БЕЗ Приднестровья, остальные 267 млн. - это пеня за просрочку! Диванный политеГ.... :)))))))))))
Гость322118
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Молдаване не надо унижаться перед Россией Имейте собственное достоинство
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