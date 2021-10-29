На имидже компании этот инцидент никак не скажется, считают в Кремле

Переговоры "Газпрома" с Молдавией закончились провалом. Стороны не смогли прийти к общему мнению. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Российская сторона отказалась прощать республике многомиллионные долги, которые копились не один год.

"Если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. Но, конечно же, Газпром открыт для продолжения переговоров, для поисков взаимоприемлемых вариантов",

– заключил пресс-секретарь Владимира Путина.

Голос Кремля также подчеркнул, что прощать долг Молдавии российская компания не намерена, потому что это противоречит коммерческим интересам "Газпрома".

Песков добавил, что сложившаяся ситуация никак не скажется на репутации экспортера. Напротив, все чаще европейские лидеры заявляют о том, что компания в полной мере выполняет все взятые на себя обязательства по контрактам.

Переговоры между сторонами шли последние три дня. Кишинев при этом хотел заключить новый договор, но на тех условиях, которые были раньше. Москва же была готова предоставить республике скидку, но только в случае, если она погасит долг за предыдущие поставки. В Молдавии с таким требованием не согласились, предложив для начала провести аудит и пересчитать сумму, которую называет "Газпром".

Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала условие для личной встречи с Владимиром Путиным.