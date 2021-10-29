Политолога поражает оригинальная логика европейских властей

В последнее время в информационном пространстве активно обсуждают ситуацию с экспортом российского газа в Молдавию. Кишинев отказывается возвращать старые долги, но требует снижение стоимости голубого топлива. Сложившуюся ситуацию прокомментировал политический эксперт Евгений Сатановский.



В первую очередь, эксперт обратил внимание на пресловутую политику двойных стандартов, которую продолжают активно использовать западные государственные деятели. Недавно шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что наш энергетический гигант "Газпром" якобы давит на Молдавию с политической точки зрения, вместо того, чтобы "просто" снизить цены на энергоресурсы.

Сатановский отметил, что Евросоюз и США всех подряд обвиняют в давлении, хотя именно они бесконечно занимаются "политическими нотациями" и весьма воинственно рассказывают мировому обществу о правах человека.

По поводу Молдавии именитый эксперт высказался однозначно: никто не может заставить Россию терять деньги по воле европейских партнеров. Эксперт напомнил, что Кишинев задолжал Москве огромную сумму за газ.

"Почему "Газпром" должен работать себе в убыток?" – удивляется специалист.

Сатановский предложил Брюсселю, который так активно вступается за эту страну, самому закрыть долг Кишинева, тем самым решив вопрос с поставками газа. Он также напомнил, что молдавское государство ведет весьма агрессивную политику против нашей страны, поэтому не совсем понятно, на каком основании оно рассчитывает на какие-то поблажки от России.

Кстати, ранее стало известно, что "Газпром" ответил отказом на очередную попытку Молдавии договориться о прощении долга.