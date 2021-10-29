"Зачем работать себе в убыток?": Сатановский резко высказался о поставках газа в Молдавию

"Зачем работать себе в убыток?": Сатановский резко высказался о поставках газа в Молдавию
Фото: ru.depositphotos.com
Политолога поражает оригинальная логика европейских властей

В последнее время в информационном пространстве активно обсуждают ситуацию с экспортом российского газа в Молдавию. Кишинев отказывается возвращать старые долги, но требует снижение стоимости голубого топлива. Сложившуюся ситуацию прокомментировал политический эксперт Евгений Сатановский.

В первую очередь, эксперт обратил внимание на пресловутую политику двойных стандартов, которую продолжают активно использовать западные государственные деятели. Недавно шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что наш энергетический гигант "Газпром" якобы давит на Молдавию с политической точки зрения, вместо того, чтобы "просто" снизить цены на энергоресурсы.

Сатановский отметил, что Евросоюз и США всех подряд обвиняют в давлении, хотя именно они бесконечно занимаются "политическими нотациями" и весьма воинственно рассказывают мировому обществу о правах человека.

По поводу Молдавии именитый эксперт высказался однозначно: никто не может заставить Россию терять деньги по воле европейских партнеров. Эксперт напомнил, что Кишинев задолжал Москве огромную сумму за газ.

"Почему "Газпром" должен работать себе в убыток?" – удивляется специалист.

Сатановский предложил Брюсселю, который так активно вступается за эту страну, самому закрыть долг Кишинева, тем самым решив вопрос с поставками газа. Он также напомнил, что молдавское государство ведет весьма агрессивную политику против нашей страны, поэтому не совсем понятно, на каком основании оно рассчитывает на какие-то поблажки от России.

Кстати, ранее стало известно, что "Газпром" ответил отказом на очередную попытку Молдавии договориться о прощении долга.

Источник: Свободная пресса ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ГостьТрынсь
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Шаман
ЕС щемит мягкие места кремлевских кооперативщиков, у которых деточки в европах, за это кооперативчики будут готовы выкачивать недра России по любым требованиям. Они же не свой газ качают, а народный, а денежки и плюшки - себе.
опять грибов обожрался?
Шаман
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ЕС щемит мягкие места кремлевских кооперативщиков, у которых деточки в европах, за это кооперативчики будут готовы выкачивать недра России по любым требованиям. Они же не свой газ качают, а народный, а денежки и плюшки - себе.
Гость326202
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Геннадий Чебурашкин
"Почему "Газпром" должен работать себе в убыток?"
Потому что, по мнению Запада, у России много ресурсов, а у Запада - мало.
Поэтому Россия должна отдать свои ресурсы Западу во имя справедливости и демократии!
А почему США не обязаны продавать свой газ Европе, ЕС рассуждать запрещено "ради европейской безопасности и трансатлантической солидарности"!
Да вот седня была инфа - руководитель Госдепа США прямо сказал - мол США могут залить газом Европу, но правительство не хочет и не может диктовать компаниям, куда его продавать. А россия виновата.
Ну ниче - скоро-скоро морозы вдарят и вся эта словесная шелуха отпадет
Геннадий Чебурашкин
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"Почему "Газпром" должен работать себе в убыток?"
Потому что, по мнению Запада, у России много ресурсов, а у Запада - мало.
Поэтому Россия должна отдать свои ресурсы Западу во имя справедливости и демократии!
А почему США не обязаны продавать свой газ Европе, ЕС рассуждать запрещено "ради европейской безопасности и трансатлантической солидарности"!
Иван
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Только что прочитал в немецкой газете о том,как бедная ,маленькая ,несчастная Молдавия борется с Россией за выживание,Россия отказывается заключать контракт ,снижая по требованию Молдавии цену на газ на 50%,Молдавия не признаёт долга в 700 млн долларов!Но по мнению запада Россия обязана обеспечить Молдавию газом.Вот и получила Россия ответ ,не дклай добра,не будет зла.Зря Россия опять пошла на уступки ,пообещав закачивать газ в европейские хранилища.
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