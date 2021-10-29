Британцы поблагодарили Путина за спасение от газового кризиса

Британцы поблагодарили Путина за спасение от газового кризиса
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Простые жители считают нашего президента важнейшим политиком на международной арене

Ситуация с дефицитом энергетических ресурсов в европейских государствах приобрела катастрофический характер. Однако в дело вмешалась Россия – глава страны Владимир Путин поручил заполнить хранилища зарубежных партнеров голубым топливом. Такой поступок со стороны нашего главнокомандующего восхитил жителей Великобритании.

Российский лидер не мог позволить европейцам замерзнуть в зимний период и попросил руководство энергетического гиганта "Газпром" восполнить нехватку газа в этих государствах. Компания приступит к реализации данного поручения сразу после того, как будут заполнены российские хранилища.

Читатели одной из ведущих газет Великобритании Daily Mail поделились своим мнением по поводу жеста доброй воли со стороны Владимира Владимировича. Некоторые назвали европейских политиков "недалекими людьми, не понимающими, что такое национальный интерес". А вот Путин совсем не похож на таких государственных деятелей.

"По крайней мере, Путин действительно главный", "Теперь Путин полностью контролирует Европу", – написали комментаторы.

Другой читатель издания отметил, что российский лидер спас энергоснабжение Великобритании и сделал для решения этой проблемы больше, чем правительство самой этой страны.

Впрочем, несмотря на явную лояльность к европейским государствам, свои интересы Россия сдавать не собирается. Недавно "Газпром" отказал Молдавии в просьбе простить многомиллионные долги за голубое топливо.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

М
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ну а почему не помочь англии.они ж наши первейшие друзья и партнеры
за последние лет 200 одни дружеские жесты и поступки от англосаксов
Гость323811
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Гость322854
"По крайней мере, Путин действительно главный", "Теперь Путин полностью контролирует Европу", – написали комментаторы." -
Ну вот, до простых жителей Европы, наконец-то, дошло "кто в доме хозяин"! :)))) Осталось это осознать гейропейским правителям-имбецилам...
Там имбецилы все поголовно, как только перезимуют польется очередной поток <цензура>.
Гость322854
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"По крайней мере, Путин действительно главный", "Теперь Путин полностью контролирует Европу", – написали комментаторы." -
Ну вот, до простых жителей Европы, наконец-то, дошло "кто в доме хозяин"! :)))) Осталось это осознать гейропейским правителям-имбецилам...
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