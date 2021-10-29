В России разуверили Украину в энергетическом ударе

В России разуверили Украину в энергетическом ударе
Фото: ru.depositphotos.com
РФ нужно обеспечить собственные потребности в угле

В пятницу, 29 октября, в Раде сообщили, что Россия не будет поставлять уголь на Украину с 1 ноября. В отечественном Минэкономразвития уточнили, что было решено остановить продажу энергетических марок ископаемого. Однако разуверили Незалежную в энергетическом ударе.

Как передает РБК, это решение связно с тем, что в нашей стране увеличивается необходимость в этих породах, а в период холодов необходимо делать акцент на собственные нужды, заявили в ведомстве. То есть решение не затронет другие виды угля.

В министерстве указали на то, что невзирая на антироссийскую риторику Киева, Москва все еще является главным поставщиком угля на предприятия Украины. При этом цифры за последние пару лет выросли – Россия продает на Украину до 68% всего угля страны. 

Ранее Андрей Герус заявил, что ТЭС его страны в последнем месяце осени останутся без угля. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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