РФ нужно обеспечить собственные потребности в угле

В пятницу, 29 октября, в Раде сообщили, что Россия не будет поставлять уголь на Украину с 1 ноября. В отечественном Минэкономразвития уточнили, что было решено остановить продажу энергетических марок ископаемого. Однако разуверили Незалежную в энергетическом ударе.

Как передает РБК, это решение связно с тем, что в нашей стране увеличивается необходимость в этих породах, а в период холодов необходимо делать акцент на собственные нужды, заявили в ведомстве. То есть решение не затронет другие виды угля.

В министерстве указали на то, что невзирая на антироссийскую риторику Киева, Москва все еще является главным поставщиком угля на предприятия Украины. При этом цифры за последние пару лет выросли – Россия продает на Украину до 68% всего угля страны.

Ранее Андрей Герус заявил, что ТЭС его страны в последнем месяце осени останутся без угля.