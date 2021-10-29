"Молдавская формула": Кишинев уговорил "Газпром" продлить поставки российского топлива

"Молдавская формула": Кишинев уговорил "Газпром" продлить поставки российского топлива
Фото: depositphotos.com
Длительное обсуждение вопроса увенчалось успехом

В молдавском правительстве поделились радостными для всей страны вестями: Кишиневу наконец-то удалось договориться с Москвой о продлении контракта на импорт российского топлива.

По словам представителей Министерства инфраструктуры Молдавии, контракт на закупку российских энергетических ресурсов продлен еще на пять лет. Соответствующие договоренности были достигнуты с российским газовым гигантом "Газпромом". Известно, что поставки голубого топлива начнутся уже 1 ноября. Также Кишинев сообщил, что ему удалось убедить партнера провести аудит долга "Молдовагаза".

Напряженные переговоры проходили на санкт-петербургской площадке. Об их успешном завершении похвастались представители Кишинева. Там особо отметили, что продление контракта будет проходить по "формуле, предложенной молдавской стороной".

Впрочем, представители российского газового холдинга заверили, что договор с молдавским государством продлен на взаимовыгодных условиях.

Напомним, Кишинев долгое время настаивал на том, чтобы наша страна простила ему многомиллионные долги, которые копились десятилетиями. Москва подчеркивала, что подобное развитие событий идет вразрез с коммерческими интересами "Газпрома". Молдавии предлагали скидку после погашения задолженности, однако она настаивала на аудите долга, чего и добилась в конце концов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Иван
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Царь то не настоящий, что то сильно ельциным завоняло.
Лис
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Кранты. Теперь выстроится очередь из исторических халявщиков-захребетников - получать скидку и списывать долги. Плату Россия и Газпром будут принимать оскорблениями и плевками в подставленные ладони. Как оказалось, Россия действительно бесхребетная. Грустно и отвратительно.
Гость323811
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Кто бы что не говорил и как бы эту ситуацию не объяснял, но сдается мне, что это pizдец, теперь что, ждем как поленья наше "народное достояние" поимеют.
Оказался в этот раз, Фуйлопутин пиндерас
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Да уж...
Гость324054
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И зачем России Газпром, который приносит ей только убытки? Или в Молдавии тоже есть родственники?
Гость326429
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Цыгане нагнули деда
Гость323891
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Н-да, похоже Молдавия продавила РФ Приднестровьем.
М
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сдулся кремль?
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