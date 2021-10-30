Радоваться нечему: Чубайс предрек России проблемы из-за высоких цен на газ в Европе

Радоваться нечему: Чубайс предрек России проблемы из-за высоких цен на газ в Европе
Анатолий Чубайс. Фото: Anton Belitsky/ Russian Look/www.globallookpress.com
Для нашей страны энергетический кризис ничем хорошим не закончится

Ситуация на энергетическом рынке Европы продолжает оставаться напряженной. Цены на газ держатся на уровне $800 за тысячу кубов. По словам спецпредставителя главы РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса, такое непростое положение испытывает не только ЕС, но и весь мир.

Чиновник отметил, что причинами хаоса действительно стали ошибки европейцев. ЕС подвели пустые хранилища голубого топлива, а также ошибки, связанные с природой, например, уровнем ветра в Северном море и малым объемом выработки электроэнергии. Тем не менее Чубайс подчеркивает, что лишь кажется, будто это главные причины кризиса. Но если смотреть глубже, то станет ясно, что Индия, Ливан, Китай и Бразилия также столкнулись с проблемами, хотя эти страны никаких ошибок не совершали. Но при этом во многих регионах этих стран население лишается электричества. 

Чубайс уверен, что все происходящее – первая реакция на глобальный энергетический переход. 

Политик также утверждает, что высокая стоимость голубого топлива ничего хорошего России не сулит. Ведь данная ситуация заставит европейцев прийти к выводу, что необходимо уменьшать роль углеводородов в сфере энергетики. В итоге Россия станет продавать газ куда меньше быстрее, чем ожидалось раньше. 

Напомним, этой осенью цены на голубое топливо били все возможные исторические рекорды и достигли отметки в $1900 за 1 тыс. куб. м. 

Ранее британцы поблагодарили нашего президента Владимира Путина за спасение от энергетического коллапса. 

Источник: "Фейсбук" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость 123456
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Он обещал "Волги" на ваучеры и ГДЕ они !?
Гость 356190
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Англичане молодцы что поблагодарили. По контрактам никаких повышений нет, это невозможно, но то они и контракты.ЕС Сами цены подняли, сами и поплатились. А газ как шёл так и идёт, в каких объёмах его покупают уже 50 лет , в таких и покупают, даже больше.
ну рыжий знает о чем говорить
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ну рыжий знает о чем говорить
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