Для нашей страны энергетический кризис ничем хорошим не закончится

Ситуация на энергетическом рынке Европы продолжает оставаться напряженной. Цены на газ держатся на уровне $800 за тысячу кубов. По словам спецпредставителя главы РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса, такое непростое положение испытывает не только ЕС, но и весь мир.

Чиновник отметил, что причинами хаоса действительно стали ошибки европейцев. ЕС подвели пустые хранилища голубого топлива, а также ошибки, связанные с природой, например, уровнем ветра в Северном море и малым объемом выработки электроэнергии. Тем не менее Чубайс подчеркивает, что лишь кажется, будто это главные причины кризиса. Но если смотреть глубже, то станет ясно, что Индия, Ливан, Китай и Бразилия также столкнулись с проблемами, хотя эти страны никаких ошибок не совершали. Но при этом во многих регионах этих стран население лишается электричества.

Чубайс уверен, что все происходящее – первая реакция на глобальный энергетический переход.

Политик также утверждает, что высокая стоимость голубого топлива ничего хорошего России не сулит. Ведь данная ситуация заставит европейцев прийти к выводу, что необходимо уменьшать роль углеводородов в сфере энергетики. В итоге Россия станет продавать газ куда меньше быстрее, чем ожидалось раньше.

Напомним, этой осенью цены на голубое топливо били все возможные исторические рекорды и достигли отметки в $1900 за 1 тыс. куб. м.

Ранее британцы поблагодарили нашего президента Владимира Путина за спасение от энергетического коллапса.