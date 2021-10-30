Молдавия выторговала у России скидку на газ

Молдавия выторговала у России скидку на газ
Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Кишинев добился приемлемой для себя цены на голубое топливо

В ноябре Молдавия будет платить России 450 долларов за тысячу кубометров газа. Об этом радостно заявил вице-премьер страны Андрей Спыну, проводивший со стороны Кишинева переговоры в Санкт-Петербурге с "Газпромом". 

На своей странице в "Фейсбук" Спыну указал, что такое положение в контракте прописано, исходя из ситуации на рынке. После ноября стоимость голубого топлива будет уменьшаться в зависимости от цены на газ на биржах. По контракту Молдавия будет платить в два раза меньше, чем газ стоит на рынке. Спыну с гордостью отметил, что удалось предотвратить катастрофу и газ будет у людей без перебоев. 

При этом аудит по долгу Кишинева перед "Газпромом" пройдет в следующем, 2022 году. Затем будет рассчитан календарь, как и сколько Молдавия будет оплачивать долг. 

При этом неожиданное разрешение спора между сторонами вызвало интерес экспертов. Ведь в октябре несколько раундов переговоров между Россией и Молдавией завершились безуспешно. Москва настаивала на выплате долга, Кишинев этого делать не хотел. Более того, Россия предлагала скидку в 25%, а Молдавия просила в 50%. 

Учитывая нынешнюю стоимость газа в 800 долларов за тысячу кубов, цена для Молдавии должна была с учетом 25% скидкой оказаться в районе 600 долларов. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в разговоре с "Известиями" отметил, что "Газпром", вероятно, предложил большую, чем изначально скидку. Судя по всему, так и произошло. 

А замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач полагает, что Россия пошла на аудит долга, а Молдавия согласилась на среднесрочный контракт. Так интересы России как поставщика оказались защищены. К тому же "Газпром" показал Европе, что умеет договариваться, чтобы выгодно было обеим сторонам. Ведь Молдавия тоже выиграла от этого компромисса – помимо аудита долга, Европе пришлось бы платить за газ куда больше. 

Источник: "Фейсбук" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
Гость326639
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"Затем будет рассчитан календарь, как и сколько Молдавия будет оплачивать долг."
Ага, ага, ждите...
гость
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Оказался в этот раз, Газопромчик пиндерас: слышь петушара либералистическая, сдрисни отсюда на huy, поносом своим все забрызгал тут и воняет от тебя бомжа овального. Дупло свое заткни листовками и pizduy на митинг.
Гость 359812
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Гость 356190
так молдавия с 2014 года является асоциированным членом Европейского союза, что ты, это ЕВРОПА ! странно что на газ нет да? и после самой бедной по заявлению ООН страны Европы (украины) ,она на предпоследнем месте. Откуда там теперь вино..
8 лет , Ни ЕР ни Путина , и самые бедные , вот так два европейских гиганта :) горбатого видимо только могила исправит :))
Гость 359812
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Газпром» по итогам I квартала 2020 г. получил убыток в 116,25 млрд руб. против прибыли в 535,9 млрд руб, сообщила компания 14 июля в отчете по МСФО. В последний раз газовый гигант получил убыток в 2 млрд руб. в III квартале 2015 г., но больше он был только в IV квартале 2014 г. – 397,25 млрд руб.

хорошенький "убыток" :) Вот. у США расход казны за 2020 превысил доход на 3.2 трл, вот это убытки :) Газпром учитесь убытки делать у ВША !:), и они между прочим не жалуются что у них еще 40 млн. нищих на шее висит.
Оказался в этот раз, Газопромчик пиндерас
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Да уж... Газпром впервые с 1998 года отчитался о падении прибыли за 2020 год почтив 9 раз. Чистый убыток составил $9.2 млрд/709 млрд руб/. Об этом говорится в аудиторском заключении рассейской финансовой... Так с каким хреном они теперь будут сравнивать прибыль за 2021 год.
Johnny
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Гость 356190
так молдавия с 2014 года является асоциированным членом Европейского союза, что ты, это ЕВРОПА ! странно что на газ нет да? и после самой бедной по заявлению ООН страны Европы (украины) ,она на предпоследнем месте. Откуда там теперь вино..
вот так европа :) во так без Путина развились так развились, а так хотели в ЕС.
Johnny
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Газпром красавчики, даже нищих на игле удерживают :)

Газпром» по итогам I квартала 2020 г. получил убыток в 116,25 млрд руб. против прибыли в 535,9 млрд руб, хорошенький "убыток" :) Вот. у США расход казны за 2020 превысил доход на 3.2 трл, вот это убытки :) Газпром учитесь убытки делать у ВША !:), и они между прочим не жалуются что у них еще 40 млн. нищих на шее висит.
Гость322725
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М-да все это весьма позорно для России. С такими контрактами ни о какой прибыли речи быть не может, наоборот создается впечатление что задача лишь-бы продать в угоду своему карману а страна по боку. Зато сколько выпендрежа было, осталось только еще хохлам газ на халяву дать и все кроме народа России будут довольны.
Оказался в этот раз, Газопромчик пиндерас
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Во как... 2020 год рассейский Газпром закончил с большими убытками и что они теперь нарахуют за 2021 год.
Гость 356190
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Иван
Может Путин место ищет, куда переехать, в Европе его вряд ли ждут, а в Молдавии вино будет выжимать.
так молдавия с 2014 года является асоциированным членом Европейского союза, что ты, это ЕВРОПА ! странно что на газ нет да? и после самой бедной по заявлению ООН страны Европы (украины) ,она на предпоследнем месте. Откуда там теперь вино..
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