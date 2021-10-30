Кишинев добился приемлемой для себя цены на голубое топливо

В ноябре Молдавия будет платить России 450 долларов за тысячу кубометров газа. Об этом радостно заявил вице-премьер страны Андрей Спыну, проводивший со стороны Кишинева переговоры в Санкт-Петербурге с "Газпромом".

На своей странице в "Фейсбук" Спыну указал, что такое положение в контракте прописано, исходя из ситуации на рынке. После ноября стоимость голубого топлива будет уменьшаться в зависимости от цены на газ на биржах. По контракту Молдавия будет платить в два раза меньше, чем газ стоит на рынке. Спыну с гордостью отметил, что удалось предотвратить катастрофу и газ будет у людей без перебоев.

При этом аудит по долгу Кишинева перед "Газпромом" пройдет в следующем, 2022 году. Затем будет рассчитан календарь, как и сколько Молдавия будет оплачивать долг.

При этом неожиданное разрешение спора между сторонами вызвало интерес экспертов. Ведь в октябре несколько раундов переговоров между Россией и Молдавией завершились безуспешно. Москва настаивала на выплате долга, Кишинев этого делать не хотел. Более того, Россия предлагала скидку в 25%, а Молдавия просила в 50%.

Учитывая нынешнюю стоимость газа в 800 долларов за тысячу кубов, цена для Молдавии должна была с учетом 25% скидкой оказаться в районе 600 долларов. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в разговоре с "Известиями" отметил, что "Газпром", вероятно, предложил большую, чем изначально скидку. Судя по всему, так и произошло.

А замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач полагает, что Россия пошла на аудит долга, а Молдавия согласилась на среднесрочный контракт. Так интересы России как поставщика оказались защищены. К тому же "Газпром" показал Европе, что умеет договариваться, чтобы выгодно было обеим сторонам. Ведь Молдавия тоже выиграла от этого компромисса – помимо аудита долга, Европе пришлось бы платить за газ куда больше.