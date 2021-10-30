Украинцы передумали возобновлять импорт электроэнергии из России

Украинцы передумали возобновлять импорт электроэнергии из России
Фото: www.pixabay.com
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Как незалежные переживут зиму, остается загадкой

Решение украинских властей отказаться от продления запрета на импорт электрической энергии из России и Белоруссии наделало много шума. Ярые защитники "независимости" страны выступили резко против такого шага. Сегодня, 30 октября, выяснилось, что Украина не станет импортировать электричество из нашей страны.

Ранее сообщалось, что возобновление закупок должно начаться с 1 ноября. К этому сроку истекал введенный прежде запрет на электричество из России. Однако руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус объявил, что с 1 ноября никакая электроэнергия из нашей страны в Незалежную не пойдет.

По словам высокопоставленного украинца, соответствующие аукционы были отменены или просто не проводились. В своем телеграм-канале Герус рассказал, что компания "Интер РАО" 21 октября должна была провести аукцион по этому ресурсу, однако данное мероприятие не состоялось. Таким же образом обстоит ситуация с белорусской электроэнергией. Теперь получается, что на фоне серьезного дефицита угля и газа, незалежные останутся еще и без электричества.

Впрочем, отъявленных украинцев-русофобов такое положение дел должно обрадовать. Недавно местный журналист Юрий Бутусов разразился гневной тирадой из-за решения киевских властей возобновить покупку электричества в России. Он дошел до того, что назвал этот шаг "торговлей на крови".

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
гость
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Да и her на эту бандеру, вообще можно было об этом не писать.
Настоящий ОДЕССИТ
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Как их только терпит Россия!
Гость326420
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Тупые свиньи греются навозом. Всё это вонючее быдло из власти Украины надо гнать вилами. Ничего в интересах страны не делают, уроды.
Сеятель, сеющий облигации
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.
Гость324828
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Пусть покупают у Европы российский газ , хрен с ними , убийцами
Johnny
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они опять Абидилища , после завтра опять надумают .
М
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свиноголовые прям отжигают
то покупаем то не покупаем
вы бы так с транзитом по газу действовали
нет транзиту и не нужен нам москальский газ и бум,взорвали трубу
вас бы тогда точно пол россии зауважало
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