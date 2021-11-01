Курс рубля может рухнуть еще до Нового года

Несмотря на сравнительно благоприятную конъюнктуру нефтегазового рынка в последние месяцы, эксперты не исключают появления проблем у российского рубля. Как рассказал на минувшей неделе агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов, существуют риски обвала курса российской валюты.

А счастье было так возможно…

Маслов обращает внимание на то, что основной причиной сегодняшнего устойчивого положения российской валюты является глобальный рост спроса на энергоносители на фоне энергетического кризиса в Европе и ряде других стран. По мере разрешения кризиса и охлаждения интереса к энергоносителям интерес и к российскому рублю неизбежно пропадет, со всеми вытекающими последствиями, считает эксперт.

"Исходя из последних новостей, вмешательство Китая в ценообразование внутреннего рынка угля уже понизило фьючерсы на уголь в среднем на 12%, а некоторые упали и на 30%. Это, в свою очередь, оказало негативное влияние и на нефть, которая в последнее время все чаще рассматривается как товар-заменитель для дорогого газа и угля",

– полагает Андрей Маслов.

По мнению эксперта, в пользу рубля сегодня работают и текущие рисковые факторы. В этом случае, по мере возвращения на рынки негатива, например, связанного с ростом заболеваемости COVID-19 и новыми локдаунами, интерес к российскому рублю начнет сокращаться. В этом случае нынешний курс рубля станет восприниматься как завышенный с вытекающими отсюда последствиями.

Еще одним серьезным риском, грозящим рублю обвалом, по мнению Маслова, является стремление развитых стран ужесточить собственную денежно-кредитную политику.

"На ближайшем заседании банка Англии ожидается первый за время пандемии рост ключевой процентной ставки, а в США и ЕС говорят о необходимости сворачивания программы покупки государственных облигаций. Все это укрепит соответствующие валюты, и курс рубля по отношению к ним снизится", – считает аналитик.

По его словам, причинами возможного падения курса российской валюты могут стать нарастающие политические риски, новые антироссийские санкции и очередная волна COVID-19.

Ждать ли обвала?

Опрошенные "Утром.news" эксперты расходятся во взглядах относительно ответа на этот вопрос. Так, по мнению директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина, речь сегодня идет об искажениях восприятия ценовых уровней.

"Если цена на газ в Европе в середине сначала была 300, а сейчас она 900 – это внушительный рост, а если цена подскочила до 1600, а потом снизилась до 900 – то сразу летят эпитеты "обвал", – поясняет Брагин. – Мне кажется, что сейчас мы наблюдаем процесс поиска рынками нового равновесия, поэтому сильные ценовые движения – это сейчас скорее норма. Причем, это касается движения в обе стороны. С учетом состояния спроса и предложения, наблюдавшегося всего несколько месяцев назад, изменение ситуации на рынках должно привести к более высоким ценам на газ и сырье, но где конкретно это равновесие – никто не знает".

По словам эксперта, обычно рынок сильно переоценивает первый шок, после чего идет сильный откат. Все это создает волны на других рынках, заставляя менять прогнозы, ожидания, что также влияет на цены.

"Так что судить в этих условиях о тренде на основе наблюдения ценовой динамики за неделю – это все равно, что видя морскую волну прогнозировать либо потоп, либо то, что море уйдет навсегда (в зависимости от момента наблюдения)", – резюмирует Брагин.

Таким образом, аналитик дает понять, что выводы об обвале рубля на основании возможной краткосрочной стабилизации ситуации на рынке энергоносителей, на сегодняшний день слишком смелое предположение.

А могут быть и жестче…

Более пессимистичен в оценках будущего рубля руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Свои предположения о том, что позиции рубля довольно рискованны он строит на сочетании сразу трех важных факторов.

Прежде всего, эксперт обращает внимание на динамику последних двух дней, когда нефть "ушла" под отметку 84 доллара за баррель, что сразу отразилось на курсе – рубль к доллару и евро сократился на 0,5-0,7%.

"Коррекция цен на энергоносители вполне возможна: природный газ сегодня уже торгуется по 800 долларов за тысячу кубометров, нефть на уровне около 83,5 долларов, уголь по мере решения вопроса в ЕС также будет снижаться. Это, естественно, отразится на курсе рубля", – говорит Деев.

Второй фактор, по мнению аналитика – это возможные санкции. Прогнозировать их сложно, но любое обострение экономических отношений России с США, или ЕС негативно отразится на курсе национальной валюты.

"Уже сегодня прозвучали заявления из Белого дома, что РФ не виновата в европейском энергокризисе, но не предприняла достаточно усилий, чтобы проблему решить. Санкции по этому поводу вполне возможны", – считает Артем Деев.

В качестве третьего фактора, он, как и Владимир Брагин, называет ухудшение ситуации с пандемией в мире. И это, по словам аналитика, вполне реальная угроза.

"Уже сейчас Китай посадил на карантин 6 млн жителей, дальнейшие ограничения скажутся негативно на всей экономике мира и сократят спрос на энергию, металлы, сырье (что откликнется в курсе рубля), – говорит Артем Деев. – В целом, нужно понимать следующее: российский рубль – валюта развивающейся страны, экономика которой крайне сильно зависит от состояния всей мировой экономики".

По словам Деева, при замедлении глобальных процессов производства и спроса негативные факторы перекидываются в РФ, что оказывает давление на рубль. Также он напоминает о том, что в настоящее время, когда все чаще раздаются заявления, что глобальная инфляция продлится долго, что регуляторы скоро начнут ужесточать денежно-кредитную политику, рассчитывать на стабильный рост российского экспорта (а значит, и выручки для РФ) нельзя. Инфляция, коррекция фондовых рынков, снижение интереса к активам развивающихся стран, замедление глобальной экономики – это все угрозы для рубля, считает эксперт.

По мнению Деева, вряд ли стоит ждать какого-то катастрофического обрушения курса рубля (ЦБ РФ этого не допустит), но коррекция (ослабление на 4-5 рублей в валютных парах) вполне вероятно. При этом, эксперт в очередной раз напоминает, что сильный рубль не выгоден государству, так как снижает экспортные возможности РФ (российская продукция дорожает).

"Чем слабее рубль, тем выгоднее продавать на экспорт отечественную продукцию. Поэтому к Новому году стоит ожидать контролируемого ослабления национальной валюты в рамках 75-78 руб. за доллар и около 86-88 руб. за евро", – резюмирует Деев.



