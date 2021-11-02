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Несмотря не небольшое снижение стоимости газа в последние дни, стоимость газа за тысячу кубометров все равно продолжает оставаться высокой.
Так, по данным биржи ICE, на европейском хабе TTF стоимость фьючерсов на утро 2 ноября составила 854 доллара.
Как напоминает RT, еще вчера, 1 ноября, цена была равна 740 долларам за тысячу кубов. Таким образом, стоимость голубого топлива возросла на 11%.
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