Цена на газ в Европе вновь пошла вверх

Ситуация на рынке пока не стабилизировалась

Несмотря не небольшое снижение стоимости газа в последние дни, стоимость газа за тысячу кубометров все равно продолжает оставаться высокой.

Так, по данным биржи ICE, на европейском хабе TTF стоимость фьючерсов на утро 2 ноября составила 854 доллара. 

Как напоминает RT, еще вчера, 1 ноября, цена была равна 740 долларам за тысячу кубов. Таким образом, стоимость голубого топлива возросла на 11%. 

Источник: ICE ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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