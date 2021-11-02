Ситуация на рынке пока не стабилизировалась

Несмотря не небольшое снижение стоимости газа в последние дни, стоимость газа за тысячу кубометров все равно продолжает оставаться высокой.

Так, по данным биржи ICE, на европейском хабе TTF стоимость фьючерсов на утро 2 ноября составила 854 доллара.

Как напоминает RT, еще вчера, 1 ноября, цена была равна 740 долларам за тысячу кубов. Таким образом, стоимость голубого топлива возросла на 11%.