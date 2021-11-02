Щедрость "Газпрома" по отношению к Молдавии обосновали планами по Украине

Щедрость "Газпрома" по отношению к Молдавии обосновали планами по Украине
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россия могла сыграть на опережение, обеспечивая себе свободу маневра после 2024 года

Контракт, который "Газпром" подписал с Молдавией, выглядит настолько выигрышным для Кишинева, что аналитики теряются в догадках, что же заставило Москву пойти на такие уступки.

По оценке эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, "у Газпрома были стопроцентные переговорные позиции, у Молдавии – нулевые". Иначе говоря, Москва вполне могла заставить Кишинев и долг в 700 млн долларов за уже поставленный газ выплатить, и цену по новым поставкам назначить более близкую к рыночной.

"Любая другая коммерческая компания именно так и сделала бы. Но уже поднялся вой, что "Газпром" якобы использует монопольное положение, и он пошел навстречу",

– высказался Юшков в комментарии "Взгляду".

Однако вряд ли дело в том, что Россия рассчитывает таким образом "обелить" свою репутацию в глазах Запада или получить союзника в виде Молдавии, которую заставит отказаться от прозападного курса. Республика и раньше покупала газ по 150-200 долларов за тысячу кубометров, однако это не сделало ее "пророссийской".

Более вероятен другой вариант. В контракте может быть оговорено право "Газпрома" менять точку сдачи-приема газа. Это даст РФ возможность перевести еще одну страну с украинского транзита на "Турецкий поток", как это уже произошло с Венгрией.

До 2024 г. делать этого нет смысла, поскольку контракт с Незалежной основан на формуле "качай или плати". Но вот потом нюансы молдавского контракта дадут России поле для маневра – при желании, она законным образом откажется от услуг Киева, исполняя при этом обязательства перед европейскими потребителями.

Ранее президент Молдавии Майя Санду, комментируя договоренности с "Газпромом", подчеркнула, что считает Россию дружественной страной. Однако эксперты полагают, что подписанный контракт может спровоцировать в республике внутренние политические потрясения.

Источник: Взгляд
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Шансы на сближение России и Германии после ухода Меркель оценили в США

Американцев тревожит возможная потеря союзника в противостоянии с РФ

Новый контракт с "Газпромом" поставил Молдавию в затруднительное положение

Избежавшая топливного кризиса республика может пострадать от внутренних политических потрясений из-за поставок газа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей