Россия могла сыграть на опережение, обеспечивая себе свободу маневра после 2024 года

Контракт, который "Газпром" подписал с Молдавией, выглядит настолько выигрышным для Кишинева, что аналитики теряются в догадках, что же заставило Москву пойти на такие уступки.

По оценке эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, "у Газпрома были стопроцентные переговорные позиции, у Молдавии – нулевые". Иначе говоря, Москва вполне могла заставить Кишинев и долг в 700 млн долларов за уже поставленный газ выплатить, и цену по новым поставкам назначить более близкую к рыночной.

"Любая другая коммерческая компания именно так и сделала бы. Но уже поднялся вой, что "Газпром" якобы использует монопольное положение, и он пошел навстречу",

– высказался Юшков в комментарии "Взгляду".

Однако вряд ли дело в том, что Россия рассчитывает таким образом "обелить" свою репутацию в глазах Запада или получить союзника в виде Молдавии, которую заставит отказаться от прозападного курса. Республика и раньше покупала газ по 150-200 долларов за тысячу кубометров, однако это не сделало ее "пророссийской".

Более вероятен другой вариант. В контракте может быть оговорено право "Газпрома" менять точку сдачи-приема газа. Это даст РФ возможность перевести еще одну страну с украинского транзита на "Турецкий поток", как это уже произошло с Венгрией.

До 2024 г. делать этого нет смысла, поскольку контракт с Незалежной основан на формуле "качай или плати". Но вот потом нюансы молдавского контракта дадут России поле для маневра – при желании, она законным образом откажется от услуг Киева, исполняя при этом обязательства перед европейскими потребителями.

Ранее президент Молдавии Майя Санду, комментируя договоренности с "Газпромом", подчеркнула, что считает Россию дружественной страной. Однако эксперты полагают, что подписанный контракт может спровоцировать в республике внутренние политические потрясения.