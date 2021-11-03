Курс рубля
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Несмотря на текущее ослабление рубля, у российской валюты неплохие перспективы. В этом убеждены аналитики Росбанка. Они пересмотрели долгосрочный прогноз по курсу рубля на 2022 год, повысив его как к евро, так и к доллару.
Накануне рубль упал до уровня 71,67 за доллар и 82,99 за евро. Это минимум последних трех недель. Торги в среду, 3 ноября, также начались со снижения курса рубля. По оценке экспертов, этому способствовал целый комплекс причин.
Во-первых, впереди в России праздники, накануне которых инвесторы не хотят вкладываться в российскую валюту. Во-вторых, в ближайшие часы Федрезерв США должен обнародовать план, который, скорее всего, будет заключаться в сворачивании программы выкупа активов. В-третьих, 4 ноября ОПЕК+ сообщит о планах по объемам добычи и экспорта нефти. В-четвертых, сразу после длинных выходных Минфин РФ должен представить план по покупке валюты.
"Все это в совокупности отправит пару доллар-рубль в верхние границы коридора 70,70-71,70, а пару евро-рубль ближе к 82,90",
– приводит "Эксперт" прогноз Росбанка. Однако аналитики призывают не драматизировать ситуацию. Они уверены, что в долгосрочной перспективе у рубля весьма неплохие шансы на укрепление.
"Мы улучшили свои прогнозы на конец 2022 года по паре доллар-рубль до 71,50-73,00, а по паре евро-рубль до 81,80-84,40",
– объявили в кредитной организации.
По состоянию на 9:15 мск на Мосбирже доллар торгуется по 71,72 руб., за евро дают 83,10 рубля. И, как предсказывают финансисты, до Нового года иностранные валюты могут стать еще дороже.
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