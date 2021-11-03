Bloomberg спрогнозировал срок запуска "Северного потока-2"

Bloomberg спрогнозировал срок запуска "Северного потока-2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Энергетический кризис в Европе может усугубиться

Прогноз американских аналитиков относительно ситуации на европейском рынке углеводородов выглядит не утешительным. По данным издания Bloomberg, энергетический кризис может затянуться, что негативно скажется на процессе ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2", который еще не прошел полную сертификацию.

Из-за экономических проблем в Европе окончательный запуск ГТС может затянуться. Агентство указывает, что власти Германии и Евросоюза в рамках правового поля могут рассматривать вопрос о сертификации вплоть до 8 мая 2022 года. То есть у немецкого регулятора есть еще шесть месяцев, чтобы принять окончательное решение об одобрении эксплуатации газовой трубы.

Авторы статьи подчеркивают, что Россия может начать экспорт голубого топлива по газопроводу "Северный поток-2" уже на следующий день после получения лицензии. По их оценкам, цены на газ в Европе выросли на фоне дефицита углеводородов и расширения рынка азиатских потребителей голубого топлива.

Напомним, ранее аналитики Bloomberg заявили, что Россия не хочет спасать Европу от энергетического кризиса. Они отметили, что наша страна ждет окончательного запуска "Северного потока-2".

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
М
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Гость327920
Быстрей бы первые морозы треснули... и всё быстренько сертифицируется! :)))
быстрей бы морозы пришли и не нужно сертификацию потока 2.в россии с теплом в домах все отлично и цены в европе на газ нормальные
Гость327920
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Быстрей бы первые морозы треснули... и всё быстренько сертифицируется! :)))
крым наш
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Вот Россия обязана и всё!Утырки!
Гость325707
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Гениальная статья
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