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Грядущий зимний период грозит Украине серьезными проблемами. В стране наблюдается острый дефицит энергетических ресурсов. При этом такая важная для обеспечения жизни населения тема стала не сигналом для совместного поиска решения проблемы, а превратилась в причину для разборок. Сейчас украинские компании обвиняют друг друга в усугублении проблем Незалежной.
Так, крупная частная энергоконтора "ДТЭК Энерго" нажаловалась на госкомпанию НЭК "Укрэнерго". Она потребовала у своей конкурентки извинения за недавно прозвучавшие обвинения. Госкомпания посчитала, что частная фирма начала покупать электричество в Белоруссии, и заявила, что та, мол, занимается подрывом балансировки энергосистемы страны.
В "ДТЭК Энерго" молчать не стали и помимо требования извинений заявили, что подобного рода обвинения являются попыткой переложить ответственность за провал в энергетической отрасли на плечи простых шахтеров. В частной конторе уверены, что наказывать за проблемы Украины нужно местных чиновников, а не искать виноватых на стороне.
Известно, что ранее Киев и Минск договорились об аварийной помощи Незалежной. Впрочем, о каких-либо долгосрочных контрактах на поставку электроэнергии речи не идет. Сообщалось, что Белоруссия отправит украинским партнерам 500 МВт электроэнергии. В целом, стоит отметить, что дефицит энергетических ресурсов поставил Незалежную во весьма сложную ситуацию.
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пусть лучиной пользуются,экологично
промышленность нужно порезать на металлолом,которая еще дышит
занимайтесь кукурузой,это ваше призвание
готовтесь к земле,тьфу,к зиме собирая кизяк и разбирайте заборы (если еще не разобрали)
а еещ лучше точите топоры,зимой пригодятся нападать и отбирать еду