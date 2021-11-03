Организации обвиняют друг друга в нарушении порядка

Грядущий зимний период грозит Украине серьезными проблемами. В стране наблюдается острый дефицит энергетических ресурсов. При этом такая важная для обеспечения жизни населения тема стала не сигналом для совместного поиска решения проблемы, а превратилась в причину для разборок. Сейчас украинские компании обвиняют друг друга в усугублении проблем Незалежной.



Так, крупная частная энергоконтора "ДТЭК Энерго" нажаловалась на госкомпанию НЭК "Укрэнерго". Она потребовала у своей конкурентки извинения за недавно прозвучавшие обвинения. Госкомпания посчитала, что частная фирма начала покупать электричество в Белоруссии, и заявила, что та, мол, занимается подрывом балансировки энергосистемы страны.

В "ДТЭК Энерго" молчать не стали и помимо требования извинений заявили, что подобного рода обвинения являются попыткой переложить ответственность за провал в энергетической отрасли на плечи простых шахтеров. В частной конторе уверены, что наказывать за проблемы Украины нужно местных чиновников, а не искать виноватых на стороне.

Известно, что ранее Киев и Минск договорились об аварийной помощи Незалежной. Впрочем, о каких-либо долгосрочных контрактах на поставку электроэнергии речи не идет. Сообщалось, что Белоруссия отправит украинским партнерам 500 МВт электроэнергии. В целом, стоит отметить, что дефицит энергетических ресурсов поставил Незалежную во весьма сложную ситуацию.