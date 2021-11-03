Украинские компании переругались из-за закупок энергии в Белоруссии

Украинские компании переругались из-за закупок энергии в Белоруссии
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Организации обвиняют друг друга в нарушении порядка

Грядущий зимний период грозит Украине серьезными проблемами. В стране наблюдается острый дефицит энергетических ресурсов. При этом такая важная для обеспечения жизни населения тема стала не сигналом для совместного поиска решения проблемы, а превратилась в причину для разборок. Сейчас украинские компании обвиняют друг друга в усугублении проблем Незалежной.

Так, крупная частная энергоконтора "ДТЭК Энерго" нажаловалась на госкомпанию НЭК "Укрэнерго". Она потребовала у своей конкурентки извинения за недавно прозвучавшие обвинения. Госкомпания посчитала, что частная фирма начала покупать электричество в Белоруссии, и заявила, что та, мол, занимается подрывом балансировки энергосистемы страны.

В "ДТЭК Энерго" молчать не стали и помимо требования извинений заявили, что подобного рода обвинения являются попыткой переложить ответственность за провал в энергетической отрасли на плечи простых шахтеров. В частной конторе уверены, что наказывать за проблемы Украины нужно местных чиновников, а не искать виноватых на стороне.

Известно, что ранее Киев и Минск договорились об аварийной помощи Незалежной. Впрочем, о каких-либо долгосрочных контрактах на поставку электроэнергии речи не идет. Сообщалось, что Белоруссия отправит украинским партнерам 500 МВт электроэнергии. В целом, стоит отметить, что дефицит энергетических ресурсов поставил Незалежную во весьма сложную ситуацию.

Источник: ДТЭК Энерго» ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
М
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зачем свиноголовым электричество,хоть убей не понимаю
пусть лучиной пользуются,экологично
промышленность нужно порезать на металлолом,которая еще дышит
занимайтесь кукурузой,это ваше призвание
готовтесь к земле,тьфу,к зиме собирая кизяк и разбирайте заборы (если еще не разобрали)
а еещ лучше точите топоры,зимой пригодятся нападать и отбирать еду
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