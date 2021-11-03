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Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что крайний срок ввода "Северного потока – 2" до мая 2022 года, обозначенный западными СМИ, не должен вызывать беспокойства – в действительности Европа заинтересована в скором решении проблем, препятствующих запуску магистрали.
Напомним, ранее в Bloomberg заявили, что ввод магистрали в эксплуатацию может затянуться до 8 мая 2022 года из-за проблем с сертификацией со стороны немецкого регулятора. На ситуацию, отмечал источник, может оказать влияние текущая ситуация на европейском газовом рынке, и в таком случае поставки по магистрали начнутся уже на следующий день после ввода.
Юшков напомнил, что холодный зимний сезон в Европейском союзе лишь ускоряет сроки ввода газопровода в эксплуатацию. Морозная погода, таким образом, лишь дает преимущество участникам проекта. Однако предопределяющим фактором такую возможность не назвать.
По мнению специалиста, Bloomberg фактически сложил максимальные сроки – в итоге получилось 8 мая. До 8 января того же года немецкое агентство должно подготовить свое заключение в Еврокомиссии. Последней дается несколько месяцев на уточнение по решению регулятора.
Вероятнее всего, предположил эксперт, издание лишь заложило максимальные сроки в случае судебных споров с регулятором с одной из стран. Таковой может оказаться Польша, которая давно устраивает истерику из-за проекта, который, кстати говоря, принесет ей экономическую выгоду.
Однако не стоит с уверенностью полагать, что каждая инстанция будет тянуть со своим заключением по газопроводу до последнего: регулятор уже направил в ЕК свое решение.
"Поэтому сомневаюсь, что все-таки будет затянут этот вопрос до 8 мая 2022", – выразил мнение Юшков.
По словам аналитика, в Европе понимают всю важность проекта, а потому тянуть сроки по максимуму никто не собирается.
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