Зачем Bloomberg затянул сроки по "Северному потоку - 2": аналитик раскрыл причину

Зачем Bloomberg затянул сроки по "Северному потоку - 2": аналитик раскрыл причину
Фото: Jens Büttner / dpa / www.globallookpress.com
Озвученный на Западе сценарий маловероятен, считает специалист

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что крайний срок ввода "Северного потока – 2" до мая 2022 года, обозначенный западными СМИ, не должен вызывать беспокойства – в действительности Европа заинтересована в скором решении проблем, препятствующих запуску магистрали.

Напомним, ранее в Bloomberg заявили, что ввод магистрали в эксплуатацию может затянуться до 8 мая 2022 года из-за проблем с сертификацией со стороны немецкого регулятора. На ситуацию, отмечал источник, может оказать влияние текущая ситуация на европейском газовом рынке, и в таком случае поставки по магистрали начнутся уже на следующий день после ввода.

Юшков напомнил, что холодный зимний сезон в Европейском союзе лишь ускоряет сроки ввода газопровода в эксплуатацию. Морозная погода, таким образом, лишь дает преимущество участникам проекта. Однако предопределяющим фактором такую возможность не назвать.

По мнению специалиста, Bloomberg фактически сложил максимальные сроки – в итоге получилось 8 мая. До 8 января того же года немецкое агентство должно подготовить свое заключение в Еврокомиссии. Последней дается несколько месяцев на уточнение по решению регулятора.

Вероятнее всего, предположил эксперт, издание лишь заложило максимальные сроки в случае судебных споров с регулятором с одной из стран. Таковой может оказаться Польша, которая давно устраивает истерику из-за проекта, который, кстати говоря, принесет ей экономическую выгоду.

Однако не стоит с уверенностью полагать, что каждая инстанция будет тянуть со своим заключением по газопроводу до последнего: регулятор уже направил в ЕК свое решение. 

"Поэтому сомневаюсь, что все-таки будет затянут этот вопрос до 8 мая 2022", – выразил мнение Юшков.

По словам аналитика, в Европе понимают всю важность проекта, а потому тянуть сроки по максимуму никто не собирается.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Bloomberg спрогнозировал срок запуска "Северного потока-2"

Энергетический кризис в Европе может усугубиться

Пентагон опроверг публикацию западных СМИ об "агрессии" России у границ с Украиной

В ведомстве заявили, что переброски войск проходят ежегодно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей