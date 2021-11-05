На фоне энергокризиса Киев планирует увеличить нагрузку шахтеров

Украинские компании заключили новые контракты по поставке угля с тремя странами. Об этом, как передает "Интерфакс", заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

Новые договоры были достигнуты с Польшей, США и ЮАР. Цена за тонну импортного угля достигла 300 долларов.

На фоне ожидаемых поставок украинские шахты в нобяре планируют добыть 1,5 миллионов тонн угля.

Напомним, ранее Андрей Герус заявил, что Россия прекращает поставки ресурса на Украину с 1 ноября для подпитки ТЭЦ. Решение касалось лишь угля, направленного на энергетические нужды, и не затрагивало экспорт коксующегося угля.

Утром стало известно, что из 88 энергоблоков украинских ТЭЦ из-за дефицита угля не работает 51. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на нехватку ресурсов, веерных отключений электричества не предвидется.