Вместо России: Украина нашла новых поставщиков угля

Вместо России: Украина нашла новых поставщиков угля
Фото: Yulii Zozulia/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
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На фоне энергокризиса Киев планирует увеличить нагрузку шахтеров

Украинские компании заключили новые контракты по поставке угля с тремя странами. Об этом, как передает "Интерфакс", заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

Новые договоры были достигнуты с Польшей, США и ЮАР. Цена за тонну импортного угля достигла 300 долларов. 

На фоне ожидаемых поставок украинские шахты в нобяре планируют добыть 1,5 миллионов тонн угля. 

Напомним, ранее Андрей Герус заявил, что Россия прекращает поставки ресурса на Украину с 1 ноября для подпитки ТЭЦ. Решение касалось лишь угля, направленного на энергетические нужды, и не затрагивало экспорт коксующегося угля. 

Утром стало известно, что из 88 энергоблоков украинских ТЭЦ из-за дефицита угля не работает 51. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на нехватку ресурсов, веерных отключений электричества не предвидется. 

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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вот и славно,осень и не работают 51 тэц,к январю закроются остальные
россии нужно увеличить выпуск валенок,укрусия все скупит по 500 долларов за пару
Гость328396
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Да покупайте где хотите - нам то что? Китай скупит у нас ВСЕ !!!
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