Украинская сторона заявила, что поставки сократились почти в два раза

С очередной порцией обвинений в адрес России выступил глава Минэнерго Незалежной Герман Галущенко. Вещая в Раде, министр заявил, что транзит голубого топлива уменьшился почти в два раза.



Галущенко сообщил, что сейчас Москва поставляет через ГТС 57 млн куб. м газа в сутки, тогда как по соглашению должна поставлять 109 куб. м. Глава ведомства считает, что наша страна ведет энергетическую. Москва пользуется тем, что у европейских стран сейчас проблемы с поставками энергоносителей, чтобы укрепить свое геополитическое влияние. Кроме того, РФ не хочет, чтобы Незалежная соединилась с энергосистемой Европы, заключил Галущенко.

В конце октября украинская сторона выступила с предложением России продлить контракт на транзит голубого топлива. Текущее соглашение действует до 2024 года, однако глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон захотел заключить новый договор уже сейчас.

Ранее министр поспешил успокоить встревоженных слухами о веерных отключениях электричества украинцев. Он заявил, что эта информация, распространенная ранее СМИ на фоне энергокризиса на Украине, недостоверна. Галущенко выразил уверенность, что отопительный сезон пройдет гладко и никаких ЧП не случится.