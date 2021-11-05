Отсутствие ресурса можно объяснить двумя причинами

Договорившийся с Минском Киев до сих пор не получил электричество с белорусской стороны.

Ранее в Минэнерго республики заявили, что согласны осуществить аварийные поставки Украине – речи о догосрочном контракте не идет, лишь о временной подпитке украинской энергосистемы. Электричество, как заявили в Минске, начали транспортировать еще 2 ноября. Позже появились сведения, что поставки начнутся 5 ноября. Но до сих пор, как заявили в Минэнерго Украины, ни один киловатт белорусской электроэнергии не поступил в страну.

Издание "Страна.ua" со ссылкой на собственный источник пишет, что рассчитывать на поставки Киеву не стоит ни в субботу, ни до конца недели – и вообще весь ноябрь под большим вопросом. Не исключено, что Минск и вовсе не станет помогать соседу с энергокризисом.

Как указывается в статье, стороны могли не договориться по двум причинам: из-за внутренних коммерческих разборок компаний-поставщиков, которые вынужденно довели ситуацию до необходимости решать вопрос на уровне президентов, либо дело в России, которая убедила белорусов не помогать украинской власти решать энергопроблемы.

Пока дефицит электричества для Украины терпимый – 2 тысячи мегаватт-часов.

"Но гораздо хуже будет, если и в декабре импорта не будет. А это вполне возможно, если отсутствие поставок имеет политические причины", – пишет украинское СМИ.

Особое влияние на ситуацию оказывает и дефицит угля на Украине. Ранее Россия приостановила экспорт ресурса в Незалежную. Депутат Рады Андрей Герус полагает, что дело может быть в украинской стороне.

"Так как у нас дефицит тяги, россияне попросту бояться пускать сюда составы, ведь они могут задержаться на нашей территории надолго", – заявил он.

Украина в перспективе осталась и без второго по значимости поставщика угля в страну – Казахстана. В Раде выяснили, что поставки из Москвы полностью прекратились. Как позже объяснили в Казахстане, это связано с загруженностью российской инфраструктуры на фоне энергокризиса.

Договоры на доппоставки угля были заключены между Киевом и американскими компаниями, но, как оказалось, речь идет о мизерных объемах, которых хватит на четыре дня.

Журналисты издания указывают, что ситуация на энергорынке Украины складывается нерадужная – в будущем это может привести к веерным отключениям электричества. В перспективе ситуацию может исправить разблокирование импорта угля и электроэнергии из России и Белоруссии, но не факт, что это произойдет. Для поставок киевским властям потребуется пойти на определенные компромиссы с Минском и Москвой, к которым пока что они не готовы.