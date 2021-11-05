Белоруссия подставила Украину с поставками электроэнергии

Белоруссия подставила Украину с поставками электроэнергии
Фото: Claudia Thaler/ dpa/ www.globallookpress.com
Отсутствие ресурса можно объяснить двумя причинами

Договорившийся с Минском Киев до сих пор не получил электричество с белорусской стороны.

Ранее в Минэнерго республики заявили, что согласны осуществить аварийные поставки Украине – речи о догосрочном контракте не идет, лишь о временной подпитке украинской энергосистемы. Электричество, как заявили в Минске, начали транспортировать еще 2 ноября. Позже появились сведения, что поставки начнутся 5 ноября. Но до сих пор, как заявили в Минэнерго Украины, ни один киловатт белорусской электроэнергии не поступил в страну.

Издание "Страна.ua" со ссылкой на собственный источник пишет, что рассчитывать на поставки Киеву не стоит ни в субботу, ни до конца недели – и вообще весь ноябрь под большим вопросом. Не исключено, что Минск и вовсе не станет помогать соседу с энергокризисом. 

Как указывается в статье, стороны могли не договориться по двум причинам: из-за внутренних коммерческих разборок компаний-поставщиков, которые вынужденно довели ситуацию до необходимости решать вопрос на уровне президентов, либо дело в России, которая убедила белорусов не помогать украинской власти решать энергопроблемы. 

Пока дефицит электричества для Украины терпимый – 2 тысячи мегаватт-часов.

"Но гораздо хуже будет, если и в декабре импорта не будет. А это вполне возможно, если отсутствие поставок имеет политические причины", – пишет украинское СМИ.

Особое влияние на ситуацию оказывает и дефицит угля на Украине. Ранее Россия приостановила экспорт ресурса в Незалежную. Депутат Рады Андрей Герус полагает, что дело может быть в украинской стороне. 

"Так как у нас дефицит тяги, россияне попросту бояться пускать сюда составы, ведь они могут задержаться на нашей территории надолго", – заявил он.

Украина в перспективе осталась и без второго по значимости поставщика угля в страну – Казахстана. В Раде выяснили, что поставки из Москвы полностью прекратились. Как позже объяснили в Казахстане, это связано с загруженностью российской инфраструктуры на фоне энергокризиса. 

Договоры на доппоставки угля были заключены между Киевом и американскими компаниями, но, как оказалось, речь идет о мизерных объемах, которых хватит на четыре дня. 

Журналисты издания указывают, что ситуация на энергорынке Украины складывается нерадужная – в будущем это может привести к веерным отключениям электричества. В перспективе ситуацию может исправить разблокирование импорта угля и электроэнергии из России и Белоруссии, но не факт, что это произойдет. Для поставок киевским властям потребуется пойти на определенные компромиссы с Минском и Москвой, к которым пока что они не готовы. 

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость327920
Пожаловаться Ответить
" дело в России, которая убедила белорусов не помогать украинской власти решать энергопроблемы. Украина в перспективе осталась и без второго по значимости поставщика угля в страну – Казахстана." -
Видимо, дядя Вова таким образом "подмогнул" хохлобесам... :))))) Свинорылы, - слава кизяку!!! :))))))))))))))
Дуркаина все
Пожаловаться Ответить
Хорошая новость. Читал бы и читал.
ВЛАДИСЛАВ
Пожаловаться Ответить
Ну раз дефицит терпимый, пусть терпят! Как говорится Бог терпел и вам велел!
1
новости партнеров

Ухудшение ситуации в Белоруссии насторожило ОБСЕ: 35 стран обратились к Лукашенко

Запущен Венский механизм

Белорусские солдаты начали стрелять в поляков на границе - СМИ

Варшава обвиняет Минск в провокациях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей